Sénatoriales : Faire entendre l’exigence d’égalité des territoires et de respect des élus

Le 24 septembre prochain, les grands électeurs des départements 37 à 66, des départements d’Île-de-France, de 6 collectivités d’Outre-Mer et les Français établis à l’étranger, vont élire leurs sénateurs. C’est le 9 juin que dans tous les départements concernés les conseillers municipaux, selon le nombre d’habitants des villes et villages concernés, vont désigner leurs grands électeurs qui se rajouteront aux conseillers départementaux, conseillers régionaux ou parlementaires habilités à voter pour les sénatoriales. Notre parti, après les municipales de 2020 et les départementales et régionales de 2021, reste la deuxième force politique de gauche en France en élus territoriaux, loin derrière le PS et loin devant EELV, le PRG ou la FI et d’autres partis peu implantés.

Nous sommes le deuxième groupe de gauche au Sénat avec 15 élus dont 11 sont concernés par le renouvellement de leur mandat. Je veux ici saluer leur formidable travail et leur engagement pour défendre nos idées et valeurs et agir dans l’intérêt général. Lors du dernier Conseil national du 6 mai, nous avons désigné le tiers de nos candidats chefs de file et adopté une déclaration du PCF sur ces élections à l’unanimité du CN qui lance la campagne.

En septembre 2020, nous avions gagné deux sièges supplémentaires. En septembre 2023, comme lors des élections de la dernière période où nous avons stoppé notre érosion, nous voulons maintenir ou faire progresser le nombre d’élus communistes.

Le Sénat est la deuxième chambre du Parlement. C’est un des lieux de pouvoir et de débat politique majeur de notre République. Le groupe CRCE y est une force reconnue d’opposition à la politique antisociale du pouvoir actuel et il accompagne cette opposition inflexible d’une force de propositions pour aider à construire l’alternative.

Cette élection est importante. L’ensemble du Parti doit se mobiliser avec la totalité de nos élus, de ceux qui nous sont proches ou qui nous regardent avec sympathie dans ce moment de retour du PCF dans le paysage politique national. Dans plusieurs départements nous sentons une appétence nouvelle pour nos propositions, pour notre projet, pour soutenir nos élus sortants ou nos nouveaux candidats. Nous voulons rester au Sénat un groupe influent, faire élire nos sénateurs dans tous les départements où nous en avons et en gagner dans plusieurs autres.

Nous agissons pour l’égalité des territoires, le retour des services publics, la défense de l’emploi et de l’activité industrielle et économique. Pour une véritable décentralisation, le respect des communes et des collectivités. Pour faire respecter les droits des salariés et de nos concitoyens contre toutes les discriminations et pour la paix et la coopération. C’est sur la base du bon bilan de notre groupe d’élus et avec les propositions construites par les communistes que nous proposons partout de conduire ou de participer à des listes de rassemblement diverses selon les départements, pour renforcer le groupe communiste et l’ensemble de l’opposition de gauche à Emmanuel Macron et à son gouvernement.

La droite devrait rester majoritaire au Sénat. Mais donner plus de force au groupe communiste sera un point d’appui important pour notre peuple pour faire face aux enjeux qui nous attendent.

Pierre Lacaze

membre du CEN