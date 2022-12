International

Salah Hamouri expulsé par Israël



Salah Hamouri a été expulsé ce dimanche 18 décembre 2022 de sa terre natale.

Israël bafoue encore une fois le droit international et les conventions de Genève. Des centaines de personnes, élus, militants, se sont rassemblés à Roissy pour l’accueillir, lui témoigner leur solidarité. Il nous a confirmé que « ce combat n’est pas géographique » et que sa résistance ne faiblira pas.

Le gouvernement français a condamné ce matin « l’expulsion d’un résident palestinien de Jérusalem-Est, territoire occupé au sens de la quatrième convention de Genève ». Il doit maintenant appliquer des sanctions contre Israël, notamment en demandant la suspension des accords d’associations UE/Israël et les accords militaires bilatéraux. La reconnaissance de l’État de Palestine aux côtés d'Israël ne peut plus attendre, en conformité avec le droit international et les résolutions de l'Onu.

La solidarité avec le peuple palestinien pour le respect de ses droits légitimes continue !

Collectif Palestine du PCF

Paris, le 18 décembre 2022