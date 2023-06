focus

Salon du Bourget : ensemble, construisons l'avenir de la filière aéronautique et spatiale !

Depuis le dernier salon du Bourget, bien des crises ont traversé la France et le monde entier : crise sanitaire avec la Covid-19, crise climatique marquée par des événements de plus en plus extrêmes, crise économique avec une inflation que l’augmentation des salaires ne compense pas.

Notre industrie aéronautique et spatiale est, elle aussi, en crise. Elle a connu des ralentissements de commandes, de livraisons et de fabrications liées pour une part aux suppressions d’effectifs par anticipation et doit relever d’urgence le défi de sa décarbonation. Cette crise est alimentée par la stratégie des majors du secteur qui continuent d'avoir pour seule boussole le profit de leurs actionnaires et le court terme.

Pour le Parti communiste français, un tournant radical doit être pris pour l’avenir de cette filière stratégique.

Elle doit relever les grands défis que sont la réponse aux besoins des populations, la justice sociale, la lutte contre le réchauffement climatique, la souveraineté de la France et la paix.

Cela appelle une toute autre gestion favorisant notamment l'augmentation des salaires et l’amélioration des conditions de travail, la formation, l'emploi et de la recherche. Il faut entamer un processus d’appropriation publique et sociale de la filière et le proposer aux autres pays européens. C'est ainsi que la filière réussira à relever les défis actuels comme elle a su relever avec succès de grands défis au siècle dernier. Le PCF soutient l'ensemble des salariés des entreprises des filières de l’aéronautique, du spatial et de l’aérien mobilisés contre le recul de l'âge de départ en retraite à 64 ans, pour l'emploi et l'augmentation des salaires.

Cela appelle aussi un changement des règles européennes, pour permettre des co-nationalisations, des coopérations entre entreprises, ou avec le service public. Il faut que la BCE abaisse ses taux pour les investissements utiles et les relève pour les délocalisations ou les restructurations contre l’emploi. L’Union européenne doit changer ses règles concernant le financement public des entreprises pour permettre ce type de sélectivité à tous les niveaux.

Les intéressé·es, citoyen·nes comme travailleurs·euses doivent pouvoir intervenir sur les grands choix d’avenir de la filière.

En matière d’aviation civile, nous dénonçons les délocalisations qui se poursuivent. L'avionneur européen Airbus a conclu un accord pour ouvrir une deuxième chaîne d’assemblage de l’A320 sur son site de Tianjin et confirme ainsi la place centrale de la Chine dans son plan de montée en cadences.

Quant au motoriste et équipementier Safran, il propose 15 000 embauches pour ses sites, mais celles-ci sont principalement axées à l’étranger. Seuls 3 000 à 5 000 postes seraient à pourvoir en France.

En ce qui concerne l’aviation militaire, le PCF réprouve la multiplication des commandes d’avions Rafale de chez Dassault. Celles-ci ne peuvent qu’alimenter une résurgence de conflits à travers le monde, alors que notre pays à un cruel besoin d’avions polyvalents de nouvelle génération afin de lutter efficacement contre toutes les catastrophes qui surviennent liées pour partie au réchauffement climatique.

De plus, le conflit politique qui oppose la France et l’Allemagne à propos du futur avion de combat SCAF ne peut que nuire à une réelle défense nationale, retardant ainsi la recherche et développement d’un nouvel avion assurant la souveraineté de la nation.

Concernant ce volet militaire/défense, le PCF réaffirme son attachement à une défense nationale indépendante, hors de l’Otan.

L’industrie spatiale enregistre un retard monumental, en partie lié à la privatisation de l’industrie spatiale française. Nous ne pouvons que nous inquiéter face à la montée en puissance des Etats-Unis, alors que la France a été pionnière en ce domaine.

La capacité de l’Etat à agir dans le cyberespace est une condition nécessaire à la préservation de nos valeurs d’appréciation, de décision et d’action par la maîtrise de nos réseaux, de nos communications électroniques et de nos données. Nous ne pouvons pas déléguer à d'autres puissances la maîtrise de systèmes indispensables aux développements de nos technologies et de la réponse aux besoins de nos concitoyen·nes.

Le secteur de l’aviation est à la croisée des chemins : il doit sans attendre engager sa mue vers une décarbonation massive d’ici 2050.

C’est un défi technologique, industriel et social qui n’est pas insurmontable, pourvu que les moyens en recherche et développement concernant les carburants alternatifs notamment (carburant de synthèse ou hydrogène produits grâce à de l’électricité bas carbone) soient au rendez-vous. Cela suppose une plus grande maîtrise sociale et publique des grands groupes énergétiques tels EDF, Engie, Total afin d’assurer la faisabilité industrielle de ce nouveau modèle énergétique, qui ne doit pas se heurter à d’autre contraintes : souveraineté alimentaire et occupation des sol, production suffisante d’électricité décarbonée afin de répondre à cette demande de carburants alternatifs, etc.

Ce sont des ruptures technologiques dont le secteur a besoin, non pas seulement se contenter de baisse d’émissions à la marge par des mélanges de carburant de synthèse minoritaire avec le kérosène, ou en comptant simplement sur les progrès dans la conception aérodynamiques des appareils (allègement d’appareil, efficacité des moteurs).

Enfin, en complément et afin de stabiliser le trafic aérien qui connaît une croissance exponentielle préoccupante, le développement du train, en particulier les trains de nuit pour les très grands trajets au niveau européen, doit être également une priorité. L'utilisation de jets privés doit être limitée drastiquement et les taxes sur ce segment doivent être fortement augmentées.

La France, actionnaire de Safran, Airbus, Thalès, doit faire que ces groupes s’engagent dans une nouvelle génération d’avions et de moteurs écologiques. A l’image du secteur automobile, le PCF appelle à la construction d'une feuille de route climatique ambitieuse afin que ce secteur ait une visibilité et soit contraint à engager les investissements en recherche développement conséquent.

Ensemble, construisons l'avenir de la filière aéronautique et spatiale !

Parti communiste français,

Le 14 juin 2023.