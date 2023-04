focus

Santé : le désert médical d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron fait un déplacement aujourd'hui sur le thème de la santé sans rien annoncer.

Pourtant notre système de santé est en grande difficulté.

Au cœur de son déplacement la soi-disant volonté de "remettre des services publics au plus proche des français·es face aux déserts médicaux".

Mais, il a choisi une MSP ( maison de santé multidisciplinaire) libérale pour discuter des déserts médicaux.

Devant un tableau très noir, mais parfaitement exact et précis de l’état de l’hôpital public, de la dégradation des conditions de travail, de la perte de sens et de la fuite des soignant·es, sans oublier l’extension des déserts médicaux et les 6 millions de personnes sans médecin traitant, Macron a déjà fait passer le message : « nous avons fait beaucoup ; ok ce n’est pas assez, mais nous allons régler les problèmes » !

Mais en réalité, Macron prend appui sur les aspirations et attentes des professionnel·les pour se saisir de l’opportunité de la crise générale du système de santé, pour passer « un cap » dans l’effacement de l’hôpital public et de permettre « aux libéraux et structures privées de s’engager pleinement ».

Pour répondre aux besoins de populations et des territoires, il faut ouvrir des hôpitaux et maternités de proximité publics. La réponse aux déserts médicaux doit être une réponse politique structurante, de création d'un service public de soins de premier recours autour de centres de santé pluriprofessionnels maillant l'ensemble du territoire national. Et, il serait, pour le moins nécessaire que les médecins de ville participent à la permanence des soins.

Les cotisations, l'argent public, ne doivent pas financer les acteurs privés de la santé.

Le Parti communiste français

Le 25 avril 2023