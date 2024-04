Se former aux gestes organisationnels : l'exemple du porte-à-porte

Le porte-à-porte est l’un des gestes militants les plus déployés dans la Fédération de Paris lors des séquences électorales où il fait l’objet d’un suivi hebdomadaire. Nous tentons également de le déployer pour des campagnes fédérales propres, comme celle pour l’encadrement des loyers à Paris. Et si nos instances organisent régulièrement des formations dites théoriques, la formation aux gestes organisationnels est rarement systématique, et particulièrement pour les militant·es de base. Fort de notre expérience fédérale, les communistes du Mans ont souhaité organiser un temps d’échange et de formation avec nous sur le porte-à-porte le 30 mars dernier. Ils ont ensuite mis à profit cette formation en se rendant ensemble en porte-à-porte dès l'après-midi même.

Souvent boudé par les camarades car jugé trop laborieux pour le résultat, le porte-à-porte est pourtant un geste militant simple et efficace pour faire reculer l’abstention et faire connaître le Parti communiste – bien plus qu’un tractage au marché ou un boîtage. La rencontre individuelle est décisive. Le porte-à-porte permet l’écoute mutuelle et un débat individualisé. Dans certains bureaux de vote, 3 voix en plus c’est 1 % de plus pour nos candidat·es, d’autant plus dans un contexte de forte abstention. C’est aussi un excellent exercice de formation car il faut savoir écouter et convaincre.

Dans le 18e arrondissement, nous avons orienté notre stratégie de porte-à-porte pour les élections européennes sur les abstentionnistes de gauche. Pour les mobiliser, nous ciblons les zones où la proportion de tels électeurs est la plus forte. En utilisant les résultats électoraux de la présidentielle de 2022 et des européennes de 2019, nous avons identifié 10 bureaux de vote à fort potentiel, c’est-à-dire 10 bureaux où la proportion estimée d’abstentionnistes de gauche est la plus élevée. Puis, à partir des fichiers électoraux de 2022, nous ciblons les immeubles où le ratio entre le nombre d’inscrits et le nombre de logements sont les plus élevés pour toucher le plus de monde possible. C’est donc au moins un porte-à-porte hebdomadaire pendant 10 semaines sur les 10 bureaux de vote identifiés.

Cependant, le choix des lieux visés doit bien sûr être réfléchi en fonction de l’objectif du porte-à-porte et les supports utilisés (tracts, pétition, invitation à un évènement, etc.). Chaque section et fédération doit adapter sa stratégie en fonction de ses réalités locales et du travail déjà accompli par le passé.

Si vous souhaitez approfondir ce sujet et échanger sur vos éventuelles difficultés, deux temps de formation nationaux seront organisés en visio le samedi 13 avril de 11 h à 12 h et le mardi 16 avril de 19 h à 20 h. Les Fédérations qui le souhaitent peuvent également solliciter la Vie militante pour en organiser une ultérieurement.

Fanny Chartier

Article publié dans CommunisteS, n°990, 3 avril 2024.