Se mobiliser le 13 octobre aux côtés de l’intersyndicale : un enjeu de classe

Le PCF appelle les communistes à participer massivement à la mobilisation organisée par l’intersyndicale le 13 octobre prochain contre l’austérité, pour les salaires et l’égalité femmes-hommes, dans le cadre d’une journée européenne de luttes.

Après la mobilisation historique contre la réforme des retraites sur la première moitié de l’année, et une période de bientôt deux ans marquée par une forte inflation, doublée d’une politique libérale très austéritaire mettant en péril les services publics, les industries et l’emploi, et aggravant les précarités avec notamment la réforme de l’assurance-chômage, la détermination du mouvement social est forte. Uni·e·s, autour des organisations syndicales, nous pouvons faire de ce jour un puissant moment pour faire entendre les revendications des travailleurs et des travailleuses : pouvoir vivre dignement du travail, travailler toutes et tous moins et mieux, avec une économie au service de l’intérêt général et non des intérêts particuliers de la classe possédante.

Tout augmente, sauf les salaires ! Et pendant que le gouvernement prépare un nouveau plan d’austérité de 16 milliards d’euros tout en s’attaquant aux privé·e·s d’emploi, les dividendes des actionnaires explosent. Le capital fait ses choux gras de la situation actuelle. Les dividendes sont en hausse de plus de 13 % au 2e trimestre 2023 par rapport à l’an passé. Pour le 1er semestre 2023, les bénéfices de 38 des sociétés du CAC 40 sont en hausse de 7 %, atteignant le record de 81 milliards. Et les aides publiques à ces entreprises ne sont toujours pas conditionnées au respect de critères sociaux et environnementaux, comme le propose le PCF. Pourtant, la lutte paie. C’est la raison pour laquelle réussir la mobilisation du 13 octobre est un enjeu de classe. Les exemples récents de luttes victorieuses sont nombreux, à l’image de celles des Vertbaudet ou des salarié·e·s de Findus à Boulogne-sur-Mer pour ne citer qu’elles.

La mise en mouvement des communistes aux côtés du mouvement social contribue à faire porter haut et fort les revendications de la classe travailleuse en popularisant les propositions du PCF pour de nouveaux droits décisionnels pour les salarié·e·s et leurs représentant·e·s, pour une sécurité d’emploi et de formation tout au long de la carrière, pour l’abrogation des réformes de l’assurance-chômage et des retraites notamment. C’est également un soutien de poids aux camarades syndicalistes en lutte qui subissent actuellement une répression syndicale inédite par sa violence et son ampleur, pilotée depuis le sommet de l’État et contribuant à détériorer le climat social du pays, déjà bien maussade.

Sur l’année écoulée, l’action syndicale soutenue a permis de remettre les revendications sociales au premier plan et cette nouvelle étape dans la mobilisation y contribue. Pour les communistes, elles figurent en tête des priorités d’action. Soyons donc nombreuses et nombreux à rejoindre les cortèges aux côtés des organisations syndicales le vendredi 13 octobre, partout en France, pour faire de cette journée européenne de luttes un succès et ainsi mettre la pression sur le patronat et les gouvernements pour de nouveaux conquis sociaux !

Vincent Govelet, collectif entreprises