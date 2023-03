International

Se mobiliser pour soutenir le peuple palestinien, contre les attaques des colons et de l’armée israélienne

Le Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens appelle à se mobiliser pour soutenir le peuple palestinien, demander sa protection et exiger que le gouvernement français, la communauté internationale agissent pour que cessent la colonisation et l’occupation israélienne.

Dans la nuit du 26 au 27 février, des colons israéliens ont mené une attaque, largement qualifiée de pogrom par des ONG israéliennes, dans le village palestinien de Huwara, près de Naplouse en Cisjordanie occupée par Israël. Au moins un Palestinien a été tué et des centaines ont été blessés, selon le Croissant rouge palestinien, 75 maisons complètement ou partiellement détruites, des arbres arrachés, plus de 100 voitures ont été incendiées ou détruites. Les secours palestiniens ont été attaqués et empêchés de porter secours à la population. Et l’armée israélienne a bouclé le village pour 3 jours.

Cette attaque a eu lieu après la mort de 2 colons, soldats dans l’armée israélienne, tués dans le village par un jeune palestinien. Ces événements s’inscrivent dans le contexte d’une augmentation de la violence liée à l’occupation et à la colonisation. La violence des colons s’exerce sous la protection de l’armée depuis des mois, encouragée par le gouvernement israélien. L’annexion de facto de la Cisjordanie est un des actes prioritaires de la coalition gouvernementale israélienne, qui compte des ministres fascistes, menée par Benyamin Netanyahou.

Après avoir approuvé indirectement cette violence en recevant le Premier ministre israélien, la France de par ses déclarations, continue de traiter la situation comme s’il ne s’agissait pas d’un état colonial face à un peuple qui vit sous occupation.

Il faut que cela cesse, nous demandons :

• La protection du peuple palestinien



• La fin de la colonisation et de l’occupation



• Des sanctions contre l’État israélien tant qu’il ne respectera pas les droits du peuple palestinien dont le droit à l’autodétermination.





RASSEMBLEMENT jeudi 2 mars à 18 h 30 place Saint-Michel à Paris

Membres du Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens