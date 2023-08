Défendons les libertés syndicales : soutien à Sébastien Menesplier

Face à la montée en puissance des revendications sociales ces derniers mois, les actes de répression syndicale se multiplient. Qu’ils viennent du patronat ou du pouvoir Macron, ils sont inacceptables et les communistes sont du côté de toutes celles et ceux qui sont attaqués parce qu’ils défendent, par leurs luttes, l’intérêt général.

Avec la mise en cause de Sébastien Menesplier, secrétaire confédéral de la CGT, un cap inédit vient d’être franchi d’une extrême gravité : pour la première fois un syndicaliste est convoqué personnellement à la gendarmerie pour des faits de grève collectifs, comme représentant d'une personne morale.

Le pouvoir Macron ne trompe personne.

Il s’attaque à la confédération CGT pour la place combative qu’elle a pris dans la bataille des retraites.

Il s’attaque en particulier à Sébastien Menesplier, syndicaliste de l’énergie, parce que ce secteur d’activité a été à la pointe de la mobilisation avec des taux de grévistes particulièrement impressionnants.

Alors s’attaquer à Sébastien, c’est s’attaquer à nous toutes et tous, à celles et ceux qui ont indiqué par millions leur opposition à la réforme des retraites.

Je me suis adressé à la première ministre Elisabeth Borne pour l’alerter de la gravité de cette situation inédite et exiger l’arrêt immédiat de la procédure.

La République des jours heureux que je propose de construire est celle du respect du droit de grève et de la démocratie sociale, de l’écoute des travailleurs et de leurs mobilisations, du dialogue avec les organisations syndicales désormais menacées en plus d’être méprisées par le pouvoir Macron.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord,

Le 25 août 2023.