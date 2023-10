Selfies - Le billet de Gérard Streiff

On dirait des riches qui s’amusent à jouer aux migrants… mais de luxe. Une compagnie vient en effet de rouvrir la ligne de chemin de fer Istanbul-Paris, le fameux Orient-Express cher à Agatha Christie. Pour le contrôle des passeports, lors de l’entrée dans l’Union européenne, en Bulgarie, tous les passagers descendent du train. Ils sont, nous explique une revue, un brin éméchés (au champagne) et vont se faire tamponner leurs passeports en multipliant, hilares, les selfies. Puis ce petit monde « ultra chic » remonte en voiture, direction Bucarest, Budapest, Vienne, Bâle, Paris. J’oubliais : pour une suite, comptez « à partir de 88 000 euros ». On ne dit pas si le service est compris.

Gérard Streiff