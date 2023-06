focus

Sénatoriales 2023 : Déclaration du PCF

Face à la droite et l’extrême-droite, le PCF appelle à des listes de rassemblement ancrées dans les territoires, qui respectent les choix des élus de terrain

Partout sur le territoire, depuis des mois, le PCF nationalement comme localement, travaille à faire progresser son groupe au Sénat comme ceux des socialistes et des écologistes face à une droite qui veut rester majoritaire et à une extrême-droite qui veut faire son entrée en force dans la chambre Haute.

Dans tous les départements et lors de rencontres nationales, les communistes ont mené des discussions avec le PS, EELV, la FI, GénérationS et d’autres formations pour trouver des accords à partir de la réalité des territoires et de l’implantation de chacun dans les différentes collectivités. Avec un contenu clair : rassembler face aux choix gouvernementaux pour l’égalité de territoires, la défense des services publics et de l’emploi, la réponse aux besoins des populations, l’action de la France pour la justice, la paix et la sécurité.

Dans 15 départements, un accord a été trouvé entre le PS et le PCF avec l’appel au soutien d’autres forces politiques. C’est un accord important pour gagner de nouveaux sénateurs et sénatrices pour nos deux forces.

Là où nous n’avons pas d’accord avec le PS ou EELV, les communistes ont constitué des listes de rassemblement avec les élus et maires des territoires concernés comme dans la Loire, le Nord, le Pas-de-Calais, ou la Seine-Saint-Denis où les sortants communistes travaillent à leur ré-élection.

À Paris, le PCF appelle au rassemblement de la majorité municipale avec une liste commune avec Ian Brossat parmi les premiers candidats.

Fort de ce premier accord entre le PS et le PCF, nous appelons EELV et la FI à poursuivre le dialogue, à trouver le chemin de l’union dans le respect de la représentation de chacun pour créer les conditions de gagner le plus de parlementaires dans tous les départements

Pierre Lacaze, responsable national aux élections,

Le 15 juin 2023.