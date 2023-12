Solidaires de Cuba comme Cuba est solidaire des autres peuples

Samedi studieux à la fédération de Gironde pour lancer la campagne de solidarité avec Cuba : connaître son Histoire (rappelée par Alexandre) dominée par le colonialisme espagnol et le néocolonialisme états-unien, histoire poursuivie par le rétablissement du pouvoir du peuple dans des institutions socialistes (détaillées par Jean), souligner l’échec des USA à soumettre Cuba et sa punition par l’agression criminelle du blocus (exposée par Franck), et son impact sur la réalité économique et sociale expliquée depuis Cuba (par Éric).

Tout cela donne à mieux connaître et comprendre ce pays et ce peuple ; montre que le combat émancipateur de tous les peuples est solidaire, et que celui des Cubains sert celui des Français.

Rappelant les axes humanistes, anti impérialistes et politiques de la campagne de solidarité, Charlotte nous invite à voir les larges publics qui peuvent partager nos appels : à la solidarité alimentaire et médicale, à notre exigence au respect de la souveraineté de Cuba, comme de la France et de l’Europe, à l’application à Cuba du droit international, réclamé par 187 pays et bafoué par le blocus états-unien, et à l’application des résolutions des Nations unies. Des questions politiques qui doivent être articulées (et non oubliées), avec les autres luttes internationales et l’engagement de la campagne des élections au Parlement européen.

Les formes de solidarité concrète suscitent le débat d’abord à partir de l’existant, des formes de coopérations et d’échanges déjà menées par des syndicats, des associations, parfois avec les soutiens de collectivités locales. Il est notamment présenté la solidarité organisée entre établissements hospitaliers de Bordeaux et de La Havane pouvant déboucher sur des coopérations scientifiques, mais aussi l’organisation de voyages (comme celui de l’Humanité), les échanges culturels et sportifs (liés aux Jeux olympiques), l’envoi de machines-outils basiques pour produire sur place.

Un premier objectif pourrait être l’envoi d’un conteneur dans une coopération avec l’activité emblématique du port de Bordeaux.

Le champ des solidarités est immense et seulement limité par les moyens humains mis en œuvre pour les mobiliser. D’où la volonté d’étendre le réseau, dès à présent sur le net, des « acteurs de la solidarité » et créer un comité de campagne départemental pour élargir la campagne.

Mais tout ce qui peut être fait, aussi modeste soit-il, permet, au-delà d’alléger les difficultés du peuple cubain, de faire connaître sa situation (y compris dans les médias), de sensibiliser et de faire agir les collectivités territoriales dans la solidarité matérielle, comme dans l’exigence de la fin du blocus. Sans oublier le réconfort apporté aux Cubains, et si important dans des moments de désespérance, de savoir qu’à 7 700 km des hommes et des femmes pensent à eux et se mobilisent en leur faveur.

Jean Querbes