C’est dans une salle comble, le 12 novembre, que la fédération des Vosges du PCF a lancé sa campagne politique de solidarité avec Cuba ! Actée lors du 39eCongrès à Marseille, cette campagne a démarré officiellement à l’occasion de la dernière Fête de l’Humanité. À Bouxurulles, lors du repas de section de l’Ouest Vosgien, des dizaines de communistes étaient réunis en solidarité avec le peuple cubain en présence de Vincent Govelet du collectif national de campagne. Nous avons ainsi pu échanger sur la situation de l’Île et récolter des fonds.

Depuis le 3 février 1962, Cuba subit un blocus économique, commercial et financier instauré par les États-Unis. C’est le plus long blocus de notre histoire contemporaine ! Chaque année, une résolution est votée à l’Onu à une très large majorité contre ce blocus, mais rien n’y fait. Pire, de nouvelles mesures sont venues renforcer ce blocus ces derniers mois, et Cuba a été ajouté à la liste des États finançant le terrorisme par les États-Unis. Tout cela a évidemment des répercussions directes pour Cuba, d’autant plus au sortir de la pandémie du Covid-19, qui fait que l’Île traverse une période difficile actuellement.

C’est donc à la fois une campagne concrète de solidarité financière, de récolte de fonds et de matériels, mais également une campagne de solidarité politique, une bataille idéologique que les communistes entreprennent. Depuis le triomphe de la Révolution en 1959, Cuba a démontré contre vents et marées qu’il était possible de s’émanciper de l’impérialisme étatsunien et de construire une autre mondialisation, un autre monde qui place l’Humain et la Planète au cœur de nos préoccupations. La présence à travers le monde de ses nombreuses brigades de médecins, y compris en Europe, en est la meilleure illustration.

Ainsi, depuis des années et malgré les difficultés Cuba montre l’exemple, résiste, mais se retrouve trop isolé. Fidèles aux valeurs internationalistes, les communistes vosgiens veulent agir et s’inscrivent pleinement dans cet élan de solidarité avec le peuple cubain en se tenant à ses côtés pour l’aider à surmonter les épreuves auxquelles le pays fait face. Dans l’immédiat, tout doit être mis en œuvre pour obtenir la levée du blocus et retirer le pays de la liste des États finançant le terrorisme.

Vive la Révolution Cubaine ! Vive Cuba !

Adrien Bernard

Référent fédération des Vosges

Campagne solidarité Cuba