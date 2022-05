International

Solidarité avec Fadwa Khader !

Le Parti communiste français (PCF) tient à manifester tout son soutien à Fadwa Khader, dirigeante du Parti du peuple palestinien (PPP) et présidente de l'association Sunflower, violemment agressée le 11 mai par des soldats israéliens à Jérusalem, alors qu'elle venait de se recueillir devant la dépouille de la journaliste, Shireen Abu Akleh, tuée à Jénine par un tir de l'armée israélienne.

La dirigeante communiste, Fadwa Khader, a été rouée de coups et, blessée au visage par une balle en métal couverte de caoutchouc, elle a dû être transférée dans un centre hospitalier. L'armée israélienne s'est ainsi attaqué à un groupe de femmes palestiniennes qui, avec Fadwa, marchait pacifiquement dans les rues de la Vieille Ville de Jérusalem, en hommage à Shireen Abu Akelh et en dénonçant les pratiques répressives et meurtrières israéliennes contre le peuple palestinien.

Le 13 mai, lors de l'enterrement de Shireen Abu Akleh, à nouveau la foule a été prise pour cible des violences policières et nombre de participantes et participants qui accompagnaient son cercueil ont été matraqué-e-s par la police israélienne.

Tel Aviv poursuit sa politique d'agression du peuple palestinien et multiplie les violations de droits humains, les dénis de justice, les violences et les provocations.

La France et l'Union européenne qui, parmi d'autres voix, ont demandé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante et impartiale sur le meurtre de Shireen Abu Akleh doivent user de tous les moyens politiques et diplomatiques pour contraindre le gouvernement israélien à respecter les droits des Palestiniens, les droits humains et les résolutions internationales.

Le premier de ces moyens est d'immédiatement suspendre sine die l'accord d'association avec Israël dont l'article 2 sur les droits humains est bafoué quotidiennement par le gouvernement israélien.

Le PCF exprime de nouveau sa pleine solidarité au mouvement populaire palestinien, à Fadwa Khader et au PPP.

Parti communiste français

Paris, le 17 mai 2022