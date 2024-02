Solidarité avec le peuple cubain ! – Le PCF du Val-de-Marne s’engage pour Cuba

La fédération du Val-de-Marne a organisé une conférence-débat pour Cuba le 13 février à Vitry avec André Chassaigne, président du groupe communiste GDR et de la commission Amitié pour Cuba à l’Assemblée nationale, et Cathy Dos Santos, rédactrice en chef du journal Humanité Magazine. Cette soirée, qui a réuni plus de 150 personnes, fut un beau succès.

La CGT, Cuba coopération, Cuba SI, France-Amérique latine, Livres en lutte étaient présentes. Cuba coopération et la CGT ont pris la parole pour témoigner de leurs actions de solidarité concrètes.

L’existence du peuple cubain est menacée, même s’il résiste courageusement à l’impérialisme étatsunien depuis 65 ans. Il n’a plus les moyens économiques de survivre et de se nourrir.

Autour de son livre Cuba, une étoile dans la nuit, André Chassaigne a montré la réalité cubaine.

Cuba souffre du blocus illégal, injuste et criminel imposé par les États-Unis. Les devises et les investissements ne rentrent plus. C’est une déclaration de guerre du capitalisme. Son objectif est clair : éliminer toute idée de communisme dans le monde. Tous les secteurs de la société cubaine sont touchés : économique, commercial, sanitaire, agro-alimentaire. Au travers de son livre, André Chassaigne cherche à faire prendre conscience des ravages du blocus. Il insiste sur la nécessité de développer des partenariats économiques avec les entreprises françaises. Après avoir réuni les représentants du MEDEF, il va rencontrer le ministre de l’Économie pour que la France, via l’Agence française de développement, apporte son soutien à Cuba. Il plaide pour un appel à la solidarité politique et économique et à la non-ingérence d’une puissance étrangère sur une autre.

C’est dans ce contexte qu’une délégation du PCF, conduite par Fabien Roussel, s’est rendue à Cuba avec la volonté de réaffirmer sa volonté de solidarité. Lors de son 39e Congrès, fidèle à ses traditions internationalistes, le Parti communiste a lancé une large campagne politique et de solidarité avec les associations, les élus, les syndicats.

Cathy Dos Santos démontre les acquis de la révolution cubaine, notamment son internationalisme médical et éducatif : jamais un aussi petit pays n’aura joué un rôle aussi important sur la scène internationale. Le blocus est renforcé par l’inscription injustifiée par les USA de Cuba sur la liste des États finançant le terrorisme, ce qui impacte directement sur la vie quotidienne des Cubains. C’est inacceptable !

Chacun s’accorde pour dire qu’il faut mesurer le degré de souffrance du peuple cubain. Le coût du blocus pour Cuba s’élève à 1 391 milliards de dollars. La survie de la Révolution cubaine est en jeu. Quelles réponses immédiates pouvons-nous apporter ?

Il y a urgence de mener une campagne politique contre le blocus et de sortir Cuba des pays soutenant le terrorisme. Il est nécessaire d’élargir la campagne du Parti à l’échelle internationale, d’exiger que le Président de la République et l’Union européenne agissent contre les États-Unis. La réalité cubaine est bien différente de la propagande libérale qui la discrédite en permanence. Non, Cuba n’est pas une dictature !

En conclusion de la soirée, Ozer Oztorun, secrétaire départemental, explique que la mobilisation des communistes va permettre de déployer une convergence d’initiatives :

Assurer une collecte financière pour sécuriser les envois des containers, tout en sollicitant les différents partenaires économiques et institutionnels pour des dons (matériel médical, médicaments, denrées alimentaires et produits d’hygiène).

Présenter des vœux formulés par les élu·es communistes appelant à la solidarité concrète des communes du Val-de-Marne, en lien avec les associations de solidarité.

Engager un maximum d’initiatives de coopération décentralisée, en gagnant des appuis institutionnels.

Enfin, plusieurs villes du département accueilleront des sportifs cubains, notamment les équipes de natation, de judo, de boxe et de taekwondo pour les jeux olympiques.

L’objectif est que, d’ici juin, la fédération passe un cap sur la démultiplication des initiatives de solidarité et de coopération.

Soutenir Cuba, c’est une question de justice, c’est faire vivre la Révolution cubaine !

Cuba, c’est une société socialiste, humaniste, internationaliste, engée pour la paix. Cuba, c’est la dignité humaine. Elle pose la question d’une mondialisation, autre que le capitalisme, respectueuse des peuples et de la planète.

La soirée s’est terminée avec le groupe Agua Cuba qui a interprété les standards de la musique cubaine.

Hasta la victoria siempre !

Cristine Hernandez

responsable collectif Relations internationales PCF VDM

Article publié dans CommunisteS, N°985, 28 février 2024.