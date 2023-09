Solidarité avec les femmes iraniennes et leur combat pour la liberté, l’égalité des droits et la justice sociale

Le 16 septembre 2022, la mort de Jina-Mahsa Amini, étudiante iranienne d’origine kurde trois jours après son arrestation par la « patrouille des mœurs pour « port inapproprié du voile » déclenche la colère et le soulèvement massif du peuple en Iran.

Les femmes qui depuis 40 ans se battent pour leurs droits sont au premier rang de ce combat.

Unie et solidaire sous le slogan Femme-Vie -Liberté à travers des manifestations massives et des grèves sur tout le territoire, la population exprime avec détermination son rejet du régime théocratique de la République Islamique, de ses institutions, cadres archaïques et tyranniques source de la répression, de la censure et de l’oppression du peuple.

Depuis un an, les milliers d’arrestations, les condamnations, les exécutions n’ont pu venir à bout des contestations et faire taire et les revendications légitimes : Liberté, égalité des droits et justice sociale.

Acculé, le régime s’en remet à une répression de plus en plus violente, les arrestations massives, détentions arbitraires et condamnations de militant·es syndicaux et associatifs, de défenseur.es des droits des femmes et droits humains, de l’environnement, d’enseignants, de professeurs d’université, de retraités d’artistes… Ces dernières semaines en témoignent.

Les islamistes au pouvoir n'ont de cesse de s'attaquer aux libertés et principalement à l'autonomie des femmes via un arsenal de violences systémiques patriarcales.

De nombreuses femmes refusant de porter le voile peuvent être condamnées pour "trouble mental", ce qui peut aller jusqu’à être envoyées en soins psychiatriques.

Cela est insupportable !

Le PCF condamne avec force ces exactions et l’ensemble de la politique de répression, exprime sa solidarité pleine et entière avec le peuple iranien en lutte, exige la libération de tous les prisonnières et prisonniers politiques, apporte son soutien infaillible au combat des femmes iraniennes et du peuple iranien pour la liberté, l’égalité des droits et la justice sociale.

Parti communiste français,

Paris, le 16 septembre 2023.