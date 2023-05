focus

Soutien aux grévistes de VERTBAUDET

En grève depuis plusieurs semaines à l’appel de la CGT, les salariées de l’entreprise de puériculture VERTBAUDET à Marquette-lez-Lille (Nord) sont en lutte pour une revalorisation salariale. Malgré la forte inflation et la hausse des profits engrangés durant la crise sanitaire et la vente à distance, la direction de l’entreprise ne fait aucune proposition à la hauteur.

Alors que le SMIC augmente de 2%, le coût de l’alimentation lui, augmente de 15%.

Ces travailleuses en lutte refusent de continuer à se lever à 4h du matin pour un travail qui ne permet pas de manger à sa faim ou de payer la crèche et qui dégrade leur santé. S’ajoute à cela une constante dévalorisation salariale des secteurs de travail à prédominance féminine.

La direction prétexte qu’une augmentation de salaire priverait les salarié.es de la prime d’activité versée par la CAF. D’une part, ce refus des patrons d’augmenter les salaires coûte à l’Etat 10 milliards d’euros en prime d’activité par an et d’autre part les salariées ne veulent pas être payées par la CAF mais bien par l’entreprise pour laquelle elles travaillent.

Nous apportons notre plein soutien aux grévistes et à l’ensemble des salarié.es de VertBaudet, qui se battent avec courage pour défendre leur travail. La colère est immense face à l’inacceptable répression syndicale en cours : menaces de licenciement pour faute lourde, acte d’intimidation, violences physiques, arrestations arbitraires etc.

Plus grave, un délégué syndical a même été enlevé devant chez lui, menacé, molesté puis relâché. Ces faits, extrêmement graves, doivent être dénoncés avec force. Fabien Roussel a interpellé les ministres Gérald Darmanin et Olivier Dussopt à ce sujet.

De plus, nous dénonçons les propos sexistes intolérables de la direction à l’égard des représentantes syndicales et des grévistes. Nous ne sommes plus au temps décrit par Zola, ces travailleuses ont droit au respect qui leur revient. Nous appelons à la nomination d’un médiateur national afin que de réelles négociations débutent avec la direction.

La CGT Tourcoing a mis en ligne une caisse de grève pour soutenir financièrement les grévistes. Nous appelons à y participer. (https://www.leetchi.com/fr/c/soutien-aux-travailleuses-et-travailleurs-en-greve-de-vert-baudet)

Les élus communistes, et notamment Ian Brossat, Hélène Bidard, Léon Deffontaines et Shirley Wirden, seront présents au rassemblement de soutien initié par la CGT mardi 10h30 au 112, avenue Kléber 75016, siège du fonds d’investissement Equistone.

Parti communiste français,

Paris, le 22 mai 2023.