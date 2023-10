Stop à la criminalisation du mouvement pour la paix !

Ces derniers jours ont été marqués par la multiplication d'interdictions de manifestations pour la paix en Israël-Palestine qui s'apparentent à une interdiction générale de manifester.

Le PCF dénonce cette interdiction générale contraire à la liberté de manifester, droit constitutionnel de notre République.

La décision d'interdiction d'une manifestation ne peut être prise qu'au cas par cas et selon des critères clairs. Et c'est à la justice de se prononcer sur les motivations des arrêtés préfectoraux. C'est loin d'être le cas au regard des interdictions de nombre d'initiatives sans aucun risque de trouble à l'ordre public.

Le PCF dénonce en outre l’arrestation ce matin de militants syndicaux dans le Nord et au recours disproportionné à la force pour cette arrestation.

L’objectif du pouvoir est clair : criminaliser le mouvement syndical.

C'est à la justice de déterminer si des propos ou des écrits sont contraires à la loi.

Des menaces sérieuses pèsent sur le pays, sur ses institutions, comme en témoigne l’assassinat d’un enseignant par un terroriste islamiste. Elles ne sont pas le fait de syndicalistes et de militants de la paix. C’est à ces menaces que doit répondre la mobilisation des forces de police dans un tel contexte.

Le PCF appelle à la mobilisation pour la paix, condamne fermement les actes terroristes du Hamas ainsi que les crimes de guerre de l'armée israélienne. Il dénonce fermement toute position ambiguë sur la gravité de ces actes et condamne l'apologie du terrorisme contraire à la loi et aux valeurs de tout progressiste. Il appelle à la plus grande vigilance et à l’unité de la nation devant les propos et les actes antisémites ou racistes. Il affirme sa solidarité avec les peuples palestinien et israelien. Il appelle à la reconnaissance de l'Etat de Palestine aux côtés de l'Etat d'Israël. Il refuse que la situation explosive au Proche-Orient devienne le prétexte d’une restrictions des libertés démocratiques dans notre pays.

Le Parti communiste français

Paris, le 20 octobre 2023