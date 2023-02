Stop Galère fait bouger les lignes

La campagne Stop Galère dans les transports en Île-de-France, lancée en octobre 2022 par les communistes des 8 fédérations d’Île-de-France et le groupe régional de la Gauche communiste, écologiste et citoyenne, a pris une nouvelle dimension depuis janvier.

À la dégradation considérable des transports franciliens subie, depuis plusieurs mois, par les usagers et les salariés en raison de la baisse de l’offre commandée par Valérie Pécresse, mais aussi de la préparation de la privatisation, s’ajoute une hausse historique des tarifs entre 10,5 % et 31,6 % en fonction des titres de transports.

Les transports franciliens vivent une crise sans précédent. C’est pourquoi la gauche francilienne, politique et syndicale s’est rassemblée afin, ensemble, et avec les usagers et les agents des transports, d’agir pour sauver les transports publics en Île-de-France.

Le 2 janvier, plus de 250 grands élus, maires, conseillers départementaux, régionaux et parlementaires franciliens, ont adressé une lettre ouverte à la Première ministre1 pour lui demander de stopper la privatisation des transports en commun. De nombreux arguments sociaux, environnementaux mais aussi économiques prouvent que la libéralisation d’un réseau, qui fut le meilleur et envié dans le monde entier, ne peut que provoquer son effondrement en passant aux mains du privé.

En rien obligatoire, la privatisation des bus a un coût, d’ores et déjà lourd dans la dégradation des conditions de travail des chauffeurs, mais aussi un coût financier chiffré pour les seuls bus RATP à 4,9 milliards €, afin que l’autorité organisatrice des mobilités rachète l’ensemble des biens de la RATP nécessaires à l’exploitation d’un réseau de bus divisé en 12 lots, faisant chacun l’objet d’un appel d’offre différent.

En adoptant le point de vue libéral, cette privatisation ne serait que gabegie, car l’autorité organisatrice connaît une situation budgétaire déjà extrêmement préoccupante. Certains fins observateurs n’hésitent plus à parler de mur financier et d’une faillite possible.

Si la Première ministre n’a pas encore répondu directement aux élus, dont l’ensemble des maires, conseillers départementaux, régionaux et parlementaires communistes, elle a fait savoir par le ministre en charge des transports que la question du calendrier de la privatisation était ouverte. Un report est donc possible. Isolée et fragilisée, Valérie Pécresse s’obstine à vouloir faire vivre un moment Thatcher aux transports de la région capitale sans avoir aucun contre-argument à opposer au front du refus de la privatisation. Partout des voix s’élèvent contre ce danger, cette folie qu’est la privatisation, qui déstabiliserait plus encore le réseau de transport.

Le collectif Stop Galère a réussi grandement à faire bouger les lignes. Il nous faut maintenant ouvrir grand la porte que nous avons entrouverte en stoppant ce processus.

C’est ce à quoi nous travaillons, en poursuivant les réunions publiques, dont la dernière qui s’est déroulée à Paris le 25 janvier dernier. Devant plus de 300 personnes, à la Bourse du travail, accueillies par la Maire de Paris, Laurent Brun, secrétaire national de la CGT cheminots, Bertrand Hammache, secrétaire général de la CGT RATP, Benoît Teste, secrétaire national de la FSU, une représentante de l’association d’usagers Plus de trains, et des élus communistes, écologistes, insoumis et socialistes ont fourni et fourbi les arguments qu’il nous faut mobiliser pour sauver le service public des transports en commun, pour le financer, sans que cela pèse ni sur les usagers, ni sur les collectivités…

De nouvelles initiatives sont d’ores et déjà en préparation !

Céline Malaisé

présidente du groupe communiste

région Île-de-France

Pour plus d’informations sur les transports et sur plein d’autres sujets, retrouvez-nous sur gauchecom.fr

1. https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/02/nous-vous-demandons-de-surseoir-au-processus-de-privatisation-pour-l-ensemble-des-transports-d-ile-de-france-la-lettre-de-250-elus-franciliens-a-elisabeth-borne_6156329_3232.html