Stop à la hausse des prix - Pétition pour l'augmentation des salaires et des pensions

Les prix flambent et la situation devient insupportable pour les Français·es qui se voient contraint·es de débourser des sommes de plus en plus exorbitantes pour subvenir à leurs besoins vitaux tels que l’énergie, les carburants et même la nourriture. Et l’hiver n’est pas encore là…

Selon l’observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), en 2022, 27 % des Français·es ont eu des difficultés à payer leurs factures d’énergie. Ils étaient 18 % en 2020. À quoi s’attendre cette année ? Déjà 18 % des ménages vivent continuellement à découvert et 31 % des Françaises et des Français sautent au moins un repas par jour.

Le Conseil national du 9 septembre a voté l’organisation d’un week-end national d’action les 30 septembre et 1er octobre, pour résister et construire l’alternative à l’inflation et au plan d’austérité de 15 milliards d’euros annoncé par le gouvernement.

1 000 points de rencontre et réunions publiques seront organisés partout en France durant ces deux jours. Chaque section ou cellule peut prendre une initiative lors de ce week-end d’action de fin septembre : distribution de tracts avec nos propositions devant les supermarchés ou les stations-services, rassemblement devant les préfectures, rencontres publiques : soyons offensif·ve·s !

À deux semaines des manifestations syndicales du 13 octobre, faisons découvrir en masse nos propositions pour le pouvoir d’achat :

- Indexation des salaires sur l’inflation, augmentation des salaires et des pensions & garantie de l’égalité salariale femmes-hommes.

- Blocage des prix.

- Baisse des taxes sur les carburants.

- Sortie des logiques du marché européen de l’énergie.

- Conditionnement des aides publiques aux entreprises au respect de critères sociaux et environnementaux.

Rachel Ramadour

La pétition papier a été envoyée à toutes les fédérations et sections. Voici la pétition en ligne : https://www.pcf.fr/inflation_salaires