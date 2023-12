STOPGALERE : Les communistes aux côtés des usagers des transports dans 150 gares d’Ile-de-France les 6 et 7 décembre

A la tête de la Région Ile-de-France depuis 8 ans, Valérie Pécresse porte la responsabilité d’une dégradation spectaculaire des transports publics d’Ile-de-France. Adepte du « en même temps », plus elle dégrade les conditions de transports des usagers, plus elle les fait payer.

Le 7 décembre 2023, la Présidente d’Ile-de-France Mobilités votera une nouvelle hausse des tarifs pour tous les usagers applicables dès le 1er janvier 2024. Ce vote s’accompagnera de celui de tarifs majorés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, annonce qui a provoqué une vive colère de la part des usagers et des élu.es communistes.

Economies au détriment de la qualité de service, retards d’investissements structurants, promesses non-tenues… les choix de gestion de Valérie Pécresse ont provoqué une crise inédite des transports franciliens. Et cela ne va pas s’arrêter : la privatisation à marche forcée se poursuit et a d’ores et déjà des répercussions désastreuses sur la qualité de service et sur les conditions de travail des salarié.es.

Depuis plus d’un an, à l’initiative du groupe communiste de la Région Ile-de-France présidé par Céline Malaisé, le PCF soutient la démarche STOP GALERE qui informe et va à la rencontre des usagers et des salariés des transports. Les centaines de rencontres en gare et l’organisation de 17 réunions publiques ont permis de recueillir 62 000 parrainages citoyens avec la pétition stopgalere.fr

Avec l’ensemble des forces politiques et syndicales membres de STOP GALERE, les huit fédérations du PCF d’Ile-de-France organisent deux journées de mobilisation dans 150 gares et stations d’Ile-de-France (liste ci-dessous) mercredi 6 et jeudi 7 décembre.

A l’occasion de cette opération « coup de poing », les élu.es et les militant.es communistes iront à la rencontre des usagères et usagers pour recueillir leurs témoignages et porter à leur connaissance les propositions communistes pour reconstruire un service de qualité et public, respectueux des agentes et agents du service public comme des usagères et usagers. Il s’agit d’une démonstration de force à l’heure où Valérie Pécresse poursuit ses choix néfastes au détriment du service public et des Francilien.nes.

Mercredi 6 décembre

Aulnay-sous-Bois RER à 7h30

Métro Daumesnil à 7h45

RER Nanterre Préfecture à 17h

Nanterre Ville RER à 17h

Aulnay-sous-Bois RER à 17 h

Métro Mairie de St Ouen à 17h

Châtelet – Les Halles à 17h30, en présence de Céline Malaisé

Jeudi 7 décembre

Val-de-Marne

Alfortville RER, côté Alfortville à 6h30, 9h et 17h

Boissy-Saint-Léger RER à 6h30 et 17h30

Champigny Saint Maur RER à 7h30

Champigny – Les Boullereaux RER à 17h30

Choisy-le-Roi RER à 17h30

Métro Charenton Ecoles à 18h30

Métro Créteil Université à 7h

Métro Créteil Préfecture du Val-de-Marne à 17h45

Gentilly RER à 7h30

Métro Le Kremlin-Bicêtre à 7h et 17h30

Hôpital du Kremlin-Bicêtre à 7h et 17h30

Orly Les Saules RER à 7 h

Orly Ville RER à 7h

Sucy-Bonneuil RER à 7h et 17h

Joinville-le-Pont RER à 18h30

Limeil-Brévannes, arrêt de bus Hôpital Émile Roux à 17h30

L’Haÿ-les-Roses, arrêt de bus Sous-Préfecture à 7h30

L’Haÿ-les-Roses, arrêt de bus L’Eglise à 7h30

Mairie du Plessis-Trévise à 8h

Métro Villejuif - Louis Aragon à 7h30

Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise RER à 18h

Essonne

Palaiseau RER à 7h30

Lozère RER à 7h30

Palaiseau Villebon RER à 7h30

Grigny-Centre RER (horaires à venir), en présence de Lamine Camara

Orsay RER (horaires à venir)

Les Ulis RER (horaires à venir)

Montgeron RER (horaires à venir)

Draveil RER (horaires à venir)

Arpajon RER (horaires à venir)

Viry RER (horaires à venir)

Athis-Mons RER (horaires à venir)

Le Guichet RER (horaires à venir)

Juvisy RER (horaires à venir)

Paris

10ème arrondissement : Gare du Nord surface à 8h

11ème arrondissement : Métro Voltaire à 17h30

12ème arrondissement : Métro Cour Saint Émilion à 8h, Gare de Lyon surface à 7h30

13ème arrondissement : Métro Bibliothèque François Mitterrand à 8h, Métro Chevaleret à 18h

14ème arrondissement : Métro Pernety à 8h

15ème arrondissement : Métro Pasteur à 8h, Métro Porte de Versailles à 18h

16ème arrondissement : Métro Porte de Saint Cloud (horaires à venir)

17ème arrondissement : Métro Pont Cardinet à 8h, Métro Rome à 18h

18ème arrondissement

Métro Porte de la Chapelle à 7h30

Métro Marx Dormoy à 7h30

Métro La Chapelle à 7h30

Métro Barbès-Rochechouart à 10h15

Métro Lamarck Caulaincourt à 18h

Métro Porte de Saint Ouen (horaire à venir)

20ème arrondissement

Métro Jourdain à 7h45

Métro Ménilmontant à 8h

Métro Gambetta à 18h

Métro Belleville à 18h

Métro Ménilmontant à 18h

Métro Porte des Lilas à 8h

Hauts-de-Seine

Gare des Grésillons à 17h30

Gare de Asnières à 18h00

Gare de Bécon à 6h30

Gare de Bois Colombes à 17h30

Bagneux RER de 7h30

Métro Bagneux - Lucie Aubrac à 17h30

Robinson RER à 17h30

Gare de Colombes à 7h30

Métro Gennevilliers Les Courtilles à 17h30

Métro Les Agnettes à 17h30

Métro Gabriel Péri à 17h30

La Garenne Colombes T2 à 7h30

Métro Malakoff - Étienne Dolet à 7H30, en présence de Vanessa Ghiati

Métro Malakoff - Plateau de Vanves à 17H30

Meudon La Forêt T6 à 18h15

Nanterre Université RER à 17h

Nanterre, arrêt de bus 159 Picasso Fontenelles à 17h

Rueil Malmaison RER et gare routière à 17h30

Suresnes Longchamps T2 à 18h30

Yvelines

Gare d’Epône à 6h

Gare de Houdan (horaire à venir)

Gare de Limay (horaire à venir)

Gare de Bonnières (horaire à venir)

Gare de Mantes la ville (horaire à venir)

Gare de Sartrouville (horaire à venir)

Gare de Saint Cyr (horaire à venir)

Gare de La Verrière/Maurepas (horaire à venir)

Poissy RER (horaire à venir)

Achères RER (horaire à venir)

Gare de Rambouillet (horaire à venir)

Gare de Trappes (à confirmer)

Gare de Coignières (à confirmer)

Seine-et-Marne

Gare de Trilport à 7h30

Melun RER à 7h30

Roissy-en-Brie RER à 7h30

Gare du Mée sur Seine à 7h30

Bussy-Saint-Georges RER à 7h30

Torcy RER à 7h30

Noisiel RER à 7h30

Gare de Coulommiers à 7h30

Gare de Nangis à 7h30

Combs-la-Ville RER à 7h30

Pontault-Combault RER à 7h30

Mitry RER à 7h30

Mitry/Villeparisis RER à 7h30

Gare de Montereau (à confirmer)

Gare de Saint-Pierre-Lès-Nemours (à confirmer)

Gare de Fontainebleau (à confirmer)

Gare de Meaux (à confirmer)

Val d’Oise

Gare de Goussainville RER à 7h30

Gare d'Argenteuil centre à 7h30, en présence de Cécile Dumas

Gare du Val d'Argenteuil à 17h30

Gare de Garges-Sarcelles à 17h30

Gare de Saint-Gratien à 17h30

Seine-Saint-Denis

Villepinte RER à 6h

Vert Galant RER à 6h

Le Raincy RER à 7h

Gare T11 Epinay / Villetaneuse à 7h

Aubervilliers / La Courneuve RER à 7h

Bourget RER à 7h

Pierrefitte RER à 7h30

Métro Mairie des Lilas à 7h45

Métro Croix de Chavaux à 8h

Métro Mairie de Montreuil à 8h

Gare du Tramway Freinville (côté Westinghouse) de Sevran à 8h

Sevran Beaudottes RER à 8h30

Différents arrêts de bus de Pierrefitte et Stains à partir de 16h

Arrêt de bus Montreuil-Bel Air à 17h30

Métro Gallieni et gare routière de Bagnolet à 17 h 30

Drancy RER à 17h30

Le Blanc-Mesnil RER à 17h30, en présence de Didier Mignot

Métro Mairie de Saint-Ouen à 18h, en présence de Céline Malaisé