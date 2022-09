Sur la commission de Transparence

« Un congrès du Parti communiste est un temps fort d’actualisation collective de notre analyse de la société, d’approfondissement des perspectives de transformation que nous proposons, et d’amélioration de notre organisation. Les bouleversements actuels, dans le contexte des crises multiples et des contradictions exacerbées qui en résultent, exigent plus que jamais un congrès communiste ouvert, qui permette l’expression d’un très grand nombre de communistes, la connaissance des débats au sein de leurs instances, grâce à une circulation de la parole libre, pluraliste, mais aussi un congrès qui se donne les moyens de faire du «commun», de construire collectivement, afin que la très grande majorité de nos camarades se retrouve dans ses travaux et que le Parti gagne en efficacité dans les rudes batailles qui nous attendent. »

Les attentes qui se sont exprimées sur la commission «Transparence des débats» sont particulièrement fortes, reflet de cette double exigence de démocratie et d’unité construite qui traverse notre parti. La commission veillera naturellement à ce que le site d’accueil des contributions https://congres2023.pcf.fr/ soit réellement accessible à toutes et tous, mais pour indispensables qu’ils soient, le site et l’accumulation de très nombreuses contributions ne suffisent pas à assurer la «transparence des débats». Sans doute faudra-t-il que la commission réfléchisse à la meilleure façon d’animer le débat, pour rendre visibles les points qui suscitent des interrogations ou désaccords, et permette ainsi à l’ensemble du Parti de s’en emparer.

Il serait prématuré d’en dire plus, tant qu’elle ne s’est pas réunie, car elle s’appliquera à elle-même une double règle d’or : un travail collectif et la transparence de ses travaux.

Évelyne Ternant