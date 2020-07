International

Tensions entre la Turquie et la Grèce

"HALTE AUX PROVOCATIONS DE R.T. ERDOGAN CONTRE LA SOUVERAINETE DE LA GRECE"

La Turquie de R.T. Erdogan vient de franchir une nouvelle étape dans ses provocations bellicistes. Depuis le 21 juillet, dix-huit navires de guerre stationnent dans les eaux territoriales de la Grèce, notamment autour de l'île de Kastellorizo, afin de protéger l'arrivée d'un sous-marin de recherche d'hydrocarbures devant procéder à des forages.



Ces richesses sous-marines suscitent l'agressivité croissante d'Ankara qui entend s'appuyer sur l'accord illégal signé avec le Gouvernement d'Union Nationale de Tripoli (Libye), dirigé par Fayez Al-Sarraj, pour étendre la superficie de ses eaux territoriales de 30% par rapport à son plateau continental au détriment de Chypre, de l'Egypte et de la Grèce. Cette nouvelle zone économique exclusive turque comprend les îles de Kastellorizo, de Karphatos, de Rhodes ainsi que la Crète. Avec ses visées expansionnistes, R.T. Erdogan, dans un scénario à la "chypriote" veut s'approprier ces îles grecques afin de faire main basse sur les ressources gazières et pétrolières.

Il peut s'appuyer sur la décomposition régionale et la multiplication des foyers d'embrasement qu'il nourrit afin d'imposer le fait accompli guerrier. Déjà en juin, la Turquie avait mobilisé plusieurs navires et des avions de combat au-dessus de Chypre et de la Grèce. A cela s'ajoute l'instabilité qu'elle génère dans une Libye déjà meurtrie par des ingérences et la violation de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU.Il est plus que temps de mettre un terme à l'assurante agressivité de la dictature de R.T. Erdogan.

Dans l'immédiat, le Parti communiste français (PCF) condamne la violation de la souveraineté territoriale de la Grèce, les forages illégaux entrepris autour de Chypre et des îles grecques. Le PCF exige le retrait immédiat des forces turques ainsi que l'établissement de sanctions internationales contre la Turquie qui ne cesse, à l'image d'autres puissances, de bafouer la légalité internationale.



Les peuples de la région ont besoin de la paix aux antipodes des stratégies nationalistes qui aiguisent les tensions. Le Parti communiste français exprime sa solidarité totale avec le peuple grec et les forces démocratiques de Turquie. La France et l'Union Européenne qui ont imposé à la Grèce une austérité éternelle ont une responsabilité de premier ordre pour faire respecter le droit international et la souveraineté de ses Etats membres tout en désamorçant les surenchères nationalistes. La Méditerranée orientale ne doit pas à son tour basculer dans la guerre.

Parti Communiste Français,

22 juillet 2020