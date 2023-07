focus

TerreMer : un nouvel élan !

La commission nationale Agriculture Pêche Forêt est heureuse de relancer TerreMer, dont la publication a été interrompue ces dernières années.

Cette lettre d’information, destinée à l’ensemble des communistes, a vocation à nourrir le débat d’idées sur les questions agricoles, aquacoles et forestières. C’est aussi un moyen de communiquer sur l’activité de notre commission, qui prend un nouvel essor avec l’implication de nombreux militants, dont beaucoup de jeunes responsables engagés sur ces questions dans leur territoire.

Notre nouvel organigramme, que vous trouverez en page 2, témoigne de ce dynamisme retrouvé, avec une commission forte d’une soixantaine de membres. Une commission qui s’est également structurée avec plusieurs groupes de travail et la volonté d’être au service des fédérations avec des porte-parole dans chacune des grandes régions.

Conformément aux orientations du 39e congrès du PCF, et au regard de l’attention nouvelle que suscite notre parti sur ces sujets, nous devons nous donner les moyens de réfléchir et d’agir en direction des territoires ruraux et dans l’intérêt des travailleurs du vivant. Ces derniers subissent de plein fouet la prédation des géants de l’agrofourniture, du négoce, de l’agroalimentaire ou de la grande distribution. la domination des puissances d’argent s’exerce aussi à travers des décennies de politiques de libre-échange.

Cette mondialisation capitaliste accélère la dérégulation des marchés et la mise en concurrence internationale des producteurs. Ajoutons que les agriculteurs, pêcheurs, forestiers sont aussi exposés de plein fouet aux conséquences de la pression capitaliste sur l’environnement : insuffisance de la ressource en eau, érosion de la biodiversité, nouvelles pathologies, multiplication des incendies... A ces constats, nous nous devons aussi d’ajouter des revendications sociétales qui posent souvent les enjeux de façon manichéenne, comme c’est le cas récemment avec la remise en cause de l’élevage ou de l’exploitation forestière dans nos territoires. Une vision parcellaire qui engendre des réactions épidermiques et une perte de sens au travail.

A nous de trouver des réponses progressistes pour l’agriculture, la pêche et la forêt, des réponses qui redonnent toute leur valeur à ces activités toujours plus indispensables à l’humanité.

Julien Brugerolles

Jonathan Dubrulle