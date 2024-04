Mobilisation pour sauver la vie de Toomaj Salehi

Le rappeur Toomaj Salehi vient d’être condamné à mort par le régime islamiste d’Iran.

Il lui est reproché un crime de « corruption sur terre », ce qui vise en réalité son soutien en chanson au mot d’ordre « Femmes-Vie-Liberté », qu’a adopté le magnifique combat des femmes, de la jeunesse et des démocrates d’Iran qui veulent s'émanciper de la tutelle d'un régime théocratique et sanguinaire.

À travers cette condamnation et la répression qui s’abat sur l’Iran, le pouvoir en place cherche à bâillonner la colère populaire et les mouvements sociaux qui se multiplient contre sa politique de régression.

Le Parti communiste français appelle à la plus large mobilisation de la gauche, des forces syndicales et associatives, du monde des arts et de la création pour sauver la vie de l’artiste que la dictature des mollahs veut faire taire à jamais.

Il appelle le gouvernement français à prendre toutes les initiatives diplomatiques pour isoler et contraindre au recul un pouvoir qui se maintient par la terreur contre un peuple qui ne cesse de le défier avec un immense courage.

Mettre en échec le pouvoir islamiste de Téhéran sera une grande victoire du combat pour la démocratie en Iran, pour les valeurs universalistes de liberté de penser et de créer, de pluralisme politique, culturel et religieux, de laïcité et d’égalité entre les êtres humains. Ce sera un point d’appui pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques qui se sont multipliés ces derniers temps.

Le temps presse. Rester passif serait se rendre complice d’un régime innommable.



Parti communiste français,

Le 25 avril 2024.