Travailleurs, paysans, unissons-nous !

Hausse du tarif de l’électricité, hausse des franchises médicales, fin des aides aux agriculteurs sur le carburant de leur outil de travail.



Voici les trois premières mesures du gouvernement de Gabriel Attal.



Ce projet politique est sans légitimité.



Les Françaises et les Français n’ont exprimé à aucun moment une telle volonté souveraine quant à des choix décisifs pour leur vie quotidienne et pour leur avenir.



Ce projet politique est injuste et dangereux.



Il va contre les intérêts du plus grand nombre, fragilisé par les effets de l’inflation et de la vie chère, contre l’intérêt des familles, contre l’intérêt des travailleurs, contre l’intérêt des agriculteurs, contre l’intérêt des retraités, contre l’intérêt même de nos PME et entreprises qui aspirent à retrouver des marges de manœuvre productives.



Les Françaises et les Français souhaitent être entendus dans leurs préoccupations, respectés dans leur dignité.



Le projet politique du gouvernement Attal va contre la cohésion de la Nation. Il sème le chaos.



Il doit donc être arrêté.



En conséquence et en responsabilité, j’en appelle solennellement à faire tomber le gouvernement, à l’occasion du discours de politique générale ou du vote de la motion de censure.



Chaque député devra prendre ses responsabilités. Face à l’injustice, les élus du peuple doivent se tenir aux côtés des Français.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord,

Paris, le 23 janvier 2024.