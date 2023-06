focus

Université d'été 2023

Université d’été du PCF - 25, 26, 27 août

L'été s'annonce et, avec lui, l'université d'été du PCF. Pour la 2e année consécutive, nous te donnons rendez-vous à Strasbourg pour 48h de réflexion et de fraternité, du vendredi 25 août (13h) au dimanche 27 août (13h).

Après six mois d'un rude combat contre la réforme des retraites, alors que le conflit en Ukraine réintroduit la guerre et toute sa barbarie sur le sol européen, non sans entraîner des recompositions géopolitiques à très haut risque, tandis que, silencieusement mais chaque jour plus sûrement, le réchauffement climatique se manifeste, à l'heure où le communisme s'affirme comme un besoin objectif pour notre humanité, il est précieux de prendre le temps de revenir sur l'année écoulée et les grandes questions auxquelles nous sommes confrontés pour mieux préparer les combats à livrer. Contribuer à cela : c'est la mission que s'assigne l'université d'été.

Au lendemain d'un congrès qui, conscient des enjeux, a placé haut les exigences de formation et d'action communistes, soyons nombreuses et nombreux à investir Strasbourg et l'édition 2023 de l'université d'été du PCF.

Le programme sera progressivement dévoilé pendant tout l'été.

En attendant, tu peux retrouver l'université d'été sur les réseaux sociaux !

Pour plus de renseignements, tu peux envoyer un mail à [email protected]

Inscriptions :

Les inscriptions se font uniquement par le questionnaire à remplir en cliquant ICI.

⚠️Attention, les inscriptions des adhérent.es ne seront acceptées qu'après validation par la fédération ! La date limite des inscriptions est fixée au mardi 22 août à midi. ⚠️

Tarifs :

200 € : participation aux frais de l’université d’été et pension complète (hébergement vendredi et samedi soir en cité universitaire + repas des vendredi soir, samedi matin, midi et soir ainsi que dimanche matin)

: participation aux frais de l’université d’été et pension complète (hébergement vendredi et samedi soir en cité universitaire + repas des vendredi soir, samedi matin, midi et soir ainsi que dimanche matin) 120 € : participation aux frais de l’université d’été et repas (vendredi soir, samedi matin, midi et soir ainsi que dimanche matin)

Informations pratiques :

L'université se trouve au 22 rue René Descartes - depuis la gare, prendre le tramway C jusqu'à l'arrêt Esplanade.

L'accueil ouvrira le vendredi 25 août à 10h et le discours d'ouverture sera à 13h. L'université se terminera le dimanche 27 août à 13h.