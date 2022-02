International

Ukraine : Non à la guerre, la France doit porter urgemment une offre de paix (PCF - Fabien Roussel)

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dans la nuit le début d'une "opération militaire" russe en Ukraine. Le PCF condamne cette grave décision dont les conséquences peuvent être incontrôlables.

V. Poutine prend ainsi la responsabilité du déclenchement de la guerre et de l'embrasement de l’ensemble de la région. L'Ukraine vient de décréter la loi martiale.

C'est un échec pour tous car la sécurité de l’Europe, de l’Ukraine et de la Russie sont indissociables.

Le président russe s'enfonce dans l'ultranationalisme et avec son gouvernement et ses soutiens, il porte la responsabilité militaire -- au mépris absolu des instances multilatérales et du droit international -- de cette guerre.

La responsabilité collective revient aussi à tous ceux, à commencer par l'OTAN, qui ont nourri le feu de la confrontation, refusé de laisser l'Ukraine à l'écart d'une entrée discutable dans l'Alliance et distillé à leur tour le poison de l'ultrantionalisme, des haines et désirs de vengeance.

Ce désastre pouvait être évité. L'histoire jugera ; dans l'immédiat, il est indispensable de protéger les populations civiles des deux côtés de la ligne de front.

Le PCF s’inquiète du terreau que cette guerre offre dans la société ukrainienne aux milices d’extrême-droite et à leur influence sur le gouvernement ukrainien, de même qu'à la cristallisation nationaliste en Russie et, inversement, russophobe dans plusieurs pays européens.

La France ne peut pas prendre part à ce conflit, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire de livraisons d'armes.

La France trouvera des appuis en Europe et dans le monde pour engager sans délai, sous égide de l'ONU, une initiative paneuropéenne extraordinaire, en toute indépendance de l’OTAN et des États-Unis, pour remettre toutes les parties autour de la table de négociations.

Il est nécessaire de porter fermement l’offre d’une conférence européenne de coopération et de sécurité collective incluant la Russie, pour parvenir à un règlement politique du conflit sur la base du contenu des Accords de Minsk et des principes de sécurité collective.

Le PCF est solidaire de toutes les forces de paix, en Ukraine, en Russie et en Europe qui se lèvent contre la guerre. Le PCF prendra toute sa place dans les initiatives pour la paix qui pourront être prises dans les prochains jours.

Parti communiste français

Paris, le 24 février 2022