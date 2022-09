International

Ukraine : pour un cessez-le-feu immédiat !

La camarilla militariste et capitaliste de Vladimir Poutine au pouvoir à Moscou vient de franchir une étape extrêmement grave dans l’engrenage de la guerre. Non contente de violer la souveraineté et les droits fondamentaux du peuple ukrainien, et de le soumettre aux conséquences inhumaines de son choix de déclencher la guerre, elle fait désormais porter sur le peuple russe le poids du conflit en décrétant une mobilisation aux contours flous. En préparant l’annexion unilatérale des territoires occupés en Ukraine, elle prend sciemment le risque d’une généralisation incontrôlable de la guerre.

Le PCF condamne fermement les choix guerriers de Vladimir Poutine. Il exprime à nouveau sa solidarité avec les peuples russe et ukrainien emmenés dans la guerre et avec tous ceux qui s’y opposent courageusement en Russie et en Ukraine. Il réaffirme son attachement à la souveraineté du peuple ukrainien.

Plus que jamais, le choix est clair : soit se laisser entrainer par l’engrenage guerrier et continuer d’ajouter de la guerre à la guerre ; soit avoir le courage de faire une proposition diplomatique pour rouvrir le chemin d’un cessez-le-feu et de la paix. Refusons toute surenchère belliciste des États-Unis et de l'OTAN. C’est par le respect des principes de la charte des Nations unies, ainsi que de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des préoccupations de sécurité de tous les peuples qu’il sera possible de le faire. Cela nécessitera une conférence européenne pour la paix et la sécurité collective avec l'ensemble des États. La France peut porter une telle offre politique, aux côtés des autres États qui se sont exprimés déjà dans ce sens.

Le PCF appelle toutes les forces de la paix en France et en Europe à se mobiliser. Il est urgent d’agir !

Parti communiste français

Paris, le 23 septembre 2022