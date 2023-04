Un 1er Mai sous le signe des Jours heureux

Ce 1er Mai dans les Alpes-Maritimes sera particulier en raison du renouvellement de la direction de la fédération, rajeunie, dynamique, féminisée et motivée dans la lignée des nouveaux Jours heureux.

Nous participons bien évidemment à la manifestation unitaire historique initiée par l’intersyndicale, principalement pour dénoncer la réforme des retraites, à Nice comme dans tout le département. De même, les sections se mobilisent au niveau local pour la traditionnelle vente du muguet et pour organiser sur place des événements auxquels nous sommes associés.

Entre manifestations, débats, partages et échanges, ce 1er Mai doit devenir le point de départ d’une reconquête dans un département dirigé par la droite la plus réactionnaire. Derrière la carte postale méditerranéenne de la Promenade des Anglais et du soleil se trouvent des quartiers et les zones rurales abandonnés par les pouvoirs publics où la misère sociale est grandissante. Ces habitants ont plus que jamais besoin de retrouver un PCF combatif et d’un espoir.

Le projet de la Fédération est de réinvestir ces territoires, aussi bien ruraux qu’urbains ; de convaincre les abstentionnistes de l’espoir porté par le projet politique d’une ambition communiste en allant à leur rencontre, en les écoutant, en débattant, en créant du lien social au quotidien. Notre vœu est de redonner confiance aux habitants de ces quartiers, en nos valeurs républicaines et en particulier en celles de la solidarité. Nous irons à la reconquête de ces territoires, non perdus mais oubliés, et aussi des travailleurs de plus en plus précarisés. Ces femmes et ces hommes veulent vivre dignement de leur travail et dans le respect. Nous ne voulons céder au désespoir mais au contraire nous appuyer sur la force et la richesse de ces populations pour construire une France fraternelle en menant les batailles les plus rassembleuses pour développer des services publics de qualité et de proximité.

Nous voulons redonner toute sa visibilité à notre parti dans un département où le PCF a été porteur d’une histoire riche et de valeurs communistes fortes grâce à des figures emblématiques comme Virgile Barel. Ces idées, celles du CNR, celles du projet des nouveaux Jours heureux doivent redonner l’espoir en des lendemains qui chantent. Il s’agit notamment de s’appuyer sur l’éducation populaire, l’accès à la culture, la formation qui émancipent.

Aujourd’hui, nous allons initier une autre politique, avec les autres forces de gauche rencontrées, afin de proposer une alternative à l’insupportable duel Estrosi / Ciotti et changer l’image de notre département. Nous ne voulons plus voir notre région devenir un laboratoire de toutes les haines et rejets, nous voulons en faire celui de tous les possibles grâce à l’idéal communiste, en nous appuyant sur tous nos militants, des plus âgés aux plus jeunes, car c’est ensemble que nous gagnerons la bataille des idées et de l’espoir.

Julien Picot