Les revues - Un atout pour la bataille d’idées communistes

La formidable lutte pour le droit à la retraite débouche vers un questionnement plus large. C’est le sens du travail et de l’emploi, dans une organisation de la production et de la distribution des richesses qui oppose les intérêts du salariat et ceux du patronat et de la finance, qui apparait plus clairement. C’est aussi la réflexion sur les possibles alternatives qui grandit, afin de répondre aux besoins fondamentaux des humains et de préservation de l’environnement.