Un groupe communiste renforcé au Sénat

La veille des élections sénatoriales du dimanche 24 septembre, le journal Le Monde donnait dans son « scénario probable » 11 élus au groupe Communiste, Républicain, Citoyen et Écologiste (CRCE), soit 4 de moins que dans la précédente mandature et tout juste de quoi faire un groupe (10). Trouvons pour excuse au journal dit de référence que le groupe CRCE renouvelait 75 % de ses parlementaires, quand l’ensemble du Sénat en renouvelait la moitié. Quoi qu’il en soit, ils seront au final 18, c’est-à-dire trois de plus.

Le groupe garde des élus dans tous les départements où il était présent (mais quand il en avait deux dans le 93 et le 94, il n’en a plus qu’un) et s’implante en Meurthe-et-Moselle, Val-d’Oise, Seine-et-Marne, La Réunion et la Nouvelle Calédonie où il était jusqu’à présent absent. Le deuxième groupe de gauche compte 8 femmes, soit quasiment la parité dans un hémicycle qui avance doucement sur cet enjeu avec 36 % de femmes.

Respectant une tradition qui a du bon, le président reste une présidente avec Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire, qui prend la succession d’Éliane Assassi. Une présidence qui aura été notamment marquée par la commission d’enquête sur l’emprise des cabinets de conseil privé sur les politiques publiques et par la bataille contre la retraite à 64 ans.

Le Sénat, porte d’entrée du gouvernement

Les défis de manqueront pas pour le groupe CRCE renforcé. C’est bien dans la Chambre haute qu’arrivera en première lecture le 6 novembre prochain le projet de loi sur l’immigration, avec dans la foulée le projet de loi de finances. Et même si Gérard Larcher, tout nouvellement réélu pour la cinquième fois président, aime à dire que le Sénat est un « contre-pouvoir », le gouvernement, faute de majorité claire à l’Assemblée nationale, sait combien il peut compter sur la majorité de droite au Sénat pour faire avancer ses projets. Il sait aussi qu’il devra ferrailler avec un groupe communiste qui relaiera dans l’hémicycle du palais du Luxembourg les revendications et propositions de toutes celles et tous ceux qui refusent les rustines d’un système à bout de souffle.