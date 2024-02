Un lancement de campagne réussi en Savoie pour Léon Deffontaines

Les 7 et 8 février, Léon Deffontaines et Fabien Roussel se sont rendus en Savoie. Après une première rencontre avec les élu·es et acteurs locaux pour échanger sur les problématiques liées au département, puis une rencontre publique réussie qui a réuni plus de 250 personnes à Chambéry, la tête de liste aux européennes et le secrétaire national se sont rendus en Maurienne pour deux visites symbolisant notre vision de l’UE.

La première à la centrale hydroélectrique de Super Bissorte à la Praz. Créée dans les années 30 et reconfigurée en 1980, elle est l’une des plus puissantes centrales de France. Cette centrale est cruciale pour la vallée et le pays ; pourtant, sous pression de Bruxelles, le gouvernement envisage de la privatiser comme 150 autres sur le territoire. Alors que les questions de mix énergétique ENR/nucléaire et la sortie du marché européen de l’énergie sont sur le devant de la scène, Léon Deffontaines est venu rappeler notre attachement à un service public de l’énergie, de la production jusqu’à la distribution. Un levier important pour réindustrialiser notre pays et faire baisser les factures des Françaises et Français.

Suite à cette visite, Léon Deffontaines est allé à la rencontre des salariés et syndicalistes cheminots et énergéticiens du bassin qui ont été à la manœuvre dans la mobilisation contre la réforme des retraites l’an passé. Pierres angulaires d’un service public de qualité, ces salarié·es voient leurs conditions de travail se détériorer et déplorent le manque d’investissements nécessaires et la casse de leur outil de travail.

Pour conclure ce tour de Maurienne, Léon Deffontaines et Fabien Roussel se sont rendus sur le chantier du tunnel de base du Lyon-Turin. Un investissement écologique qui fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps (les dirigeants de la FI, EELV et le RN se positionnant contre le projet) et dont le gouvernement aura peiné à prendre une décision sur les voies d’accès, pourtant nécessaires, risquant de nous faire perdre les subventions européennes.

Ce projet, chaînon manquant du corridor fret méditerranéen, permettra de relier la péninsule ibérique à l’est de l’Europe et fera ainsi disparaître jusqu’à 20 millions de tonnes de marchandise de nos routes. Un projet de ligne fret à grande vitesse qui permettra de privilégier le transport de passagers sur la ligne historique avec un cadencement des trains voyageurs.

Rappelons que chaque année, en Savoie, près de 200 décès prématurés sont liés aux particules fines des véhicules et que l’autoroute, qui passe en bordure du Parc national de la Vanoise et du Parc du Grand Paradis (plus grande réserve naturelle d’Europe), a aussi une incidence sur sa faune et sa flore.

Dernier point d’importance, avec l’énergie des barrages, cette ligne redonnera aussi de l’attractivité à la région pour la relocalisation des usines et sa réindustrialisation.

Un lancement de campagne réussi, tant sur les thèmes déployés que sur l’engouement que l’on ressent pour le jeune candidat communiste.

Billy Margueron, membre du CN

Photo : Cati Leclère