Un Noël solidaire organisé par la section PCF de Fougères

Cette année encore, les membres du Parti communiste français du pays de Fougères ont récolté plus de 80 cadeaux qui seront remis au Secours populaire français lundi 11 décembre avant d’être distribués aux plus précaires dans tout le pays de Fougères. Trois collectes de cadeaux ont ainsi été organisées, et l’une d’elles s’est ponctuée par un après-midi festif le mercredi 6 décembre.

Le Père Noël, accompagné de son accordéoniste, est venu saluer les enfants. Une fresque collective a été réalisée afin de transmettre un message de Paix à tous les enfants et surtout aux grands. Les enfants et adultes étaient ainsi invités à inscrire le mot « Paix » en différentes langues.

Les communistes du pays de Fougères tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé aux animations et qui ont une nouvelle fois montré que le partage et la solidarité ont toute leur place pendant ces fêtes de fin d’année et sont le socle de notre société.

Tristan Montbroussous

secrétaire de la section PCF de Fougères

Article publié dans CommunisteS, numéro 976, du 13 décembre 2023.