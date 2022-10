Un tour de France qui commence dans le Pas-de-Calais

Lundi 3 octobre 2022, Fabien Roussel entame un tour de France. La journée commence par une rencontre avec les syndicalistes de la cristallerie d’Arques confrontés à la hausse vertigineuse du gaz et de l’électricité, ce qui impacte fortement le verrier, numéro 1 en France pour les arts de la table.

Le secrétaire national du PCF était accompagné de Cathy Apourceau Poly (sénatrice PCF), de Jean-Marc Tellier (député PCF), de Hervé Poly (1er secrétaire du PCF 62) et de Bertrand Péricaud (responsable de l’activité du PCF 62 dans les entreprises).

Une discussion fort intéressante s’est nouée, où les travailleurs de la cristallerie ont parlé des faibles salaires, des conditions de travail, du risque de chômage lié à la conjoncture. Un échange franc et constructif.

La journée s’est poursuivie avec les responsables de Gazonord à Avion. Gazonord porte un projet novateur autour du gaz de mine, pouvant, si l’État se décide, fournir du gaz à l’ensemble du bassin minier. C’est une richesse héritée des mines. Un gaz à bas coût, qui pour l’heure, faute d’être exploité pleinement, s’échappe dans la nature.

À 18 h 30, Fabien Roussel avait rendez-vous à Sallaumines, salle Maurice-Thorez, pour un échange interactif. Plus de 250 personnes ont répondu à l’invitation. Un exercice de questions-réponses sans filtre. Il a été question de l’industrie et des fermetures d’usines (Bridgestone, Faurecia…), du chômage, de l’éducation, de la santé, des difficultés face à la vie chère, de la question énergétique, des transports, et notamment de la SNCF, de la solidarité… Beaucoup de sujets ont été abordés. Fabien Roussel a répondu avec sa franchise bien connue, sans éluder les questions faisant débat à gauche. Travail, nucléaire, services publics, industrie, santé, école...

Le secrétaire national du PCF est revenu sur la France des jours heureux, faisant le parallèle avec le programme du CNR écrit en 1943. En pleine occupation, des femmes, des hommes ont eu le courage de penser le futur. Fabien Roussel a lancé un appel pour que collectivement nous agissions afin de bâtir une alternative de progrès, pour sortir du capitalisme.

Une journée riche de rencontres, de propositions ; un début prometteur pour ce tour de France de l’espoir, de la dignité, celui de la France des jours heureux...µ

Kamel Ben Azouz

trésorier du PCF 62