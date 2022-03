Un vote tourné vers l’avenir

La dynamique de la campagne de Fabien Roussel se retrouve aussi dans le nombre et la qualité des appels à voter. En nous limitant ici aux initiatives nationales (il existe en effet une série d’appels locaux, par ville, département, région), on remarque l’importance d’appels venus du monde du travail.

Aymeric Seassau, responsable national aux entreprises, rappelait que depuis 2018 et le lancement de son tour de France des entreprises, Fabien Roussel avait visité près de 150 entreprises. Aujourd’hui, ce sont déjà des milliers de qui se sont dans les appels à voter de leur profession.

Ainsi ont été publiés un appel de salariés de l’industrie, un appel de , un appel d’enseignant·e·s et personnels de l’Éducation nationale, un appel des personnels de la santé, un appel de de l’énergie, un appel d’agent·e·s territoriaux·iales, un appel des salariés de la RATP.

(Voir notamment Les appels à voter des cheminot·e·s ( ), des enseignant·e·s ( ), des agents et personnels de la santé ( ), de La Poste, de l’énergie ( ) et de la fonction publique territoriale ( ).)

Plus récemment, la presse a fait état d’un texte collectif de députées et députés des groupes parlementaires et apparentés qui se conclut ainsi : « Une dynamique s’est créée au cours des dernières semaines, elle ne demande qu’à s’amplifier encore. C’est pourquoi, nous, anciennes députées et anciens députés, nous engageons dans cette campagne et apportons tout notre soutien à la candidature de Fabien Roussel à l’élection présidentielle pour construire la France des Jours heureux ».

On retiendra encore l’appel de deux anciens ministres, Anicet Le Pors et Charles Fiterman, affirmant : « Le vote utile, c’est pour nous Fabien Roussel. (…) Il est tourné vers l’avenir, Fabien Roussel, c’est donc bien le vote le plus utile pour porter les espoirs de la France qui travaille et qui crée. »

Enfin, à l’initiative de Roger Martin, une vingtaine d’auteurs·trices de roman noir, BD et poésie, ont signé un texte déclarant notamment : « Nous sommes écrivaines et écrivains, scénaristes, artistes. (…) Nous disons qu’il y a péril. Péril pour la démocratie, pour la fraternité, pour les exclus, les petites gens, et les couches moyennes, péril pour la France. Nous affirmons qu’il faut faire preuve d’audace, de cohérence, de volonté, répondre aux urgences climatiques et environnementales, et d’abord en sauvegardant un grand service public de l’Énergie, reconstruire le système de Santé et l’Éducation, si éprouvés, redonner ses lettres de noblesse à la Culture si malmenée. Et surtout, centrer toute cette politique sur les femmes et les hommes qui produisent les richesses et qui sont au cœur du progrès. C’est pourquoi, nous appelons les citoyennes, les citoyens, à monter à l’assaut du ciel, pour que demain surgisse l’horizon des Jours heureux. Nous appelons à voter pour Fabien Roussel. » (Voir l’intégralité du texte et le nom des signataires sur )