Un week-end de fêtes de sections et de mobilisations

Les communistes du Finistère ont eu un week-end intense, avec la préparation d’une mobilisation du 1er Mai inédite depuis plusieurs décennies, réunissant plus de 60 000 personnes dans notre département, et de leurs fêtes de section.

C’était d’abord, le dimanche 30 avril, la fête de la section de Brest, la fête des jours heureux, qui a réuni 150 personnes au patronage laïque Le Gouill, avec la présence de toute la gauche pour écouter les interventions politiques d’Erwan Rivoalan, co-secrétaire de section avec Jean-Paul Cam, et de Gladys Grelaud, conseillère régionale et membre du Conseil national du PCF.

L’AFPS, le Mouvement de la paix, le MJCF, l’Université européenne de la paix avaient leurs stands à cette fête qui se tenait une semaine après une mobilisation d’éclat, le 22 avril à Crozon, face à la base des sous-marins de l’île Longue, contre l’armement nucléaire et la loi de programmation militaire ; la présence également des Jeunesses communistes avec Léon Deffontaines, président du MJCF, Léna Raud, présidente de l’UEC, Jeanne Péchon, et la secrétaire départementale de la JC 29, Camille Mongin, avec le président du Mouvement de la paix Roland Nivet.

Le 30 avril, la section du PCF Pays de Quimperlé organisait, elle aussi, un apéritif convivial avec tous ses adhérents et sympathisants. Une semaine avec une visite collective du PCF Finistère programmée autour de l’exposition Willy Ronis au musée de Pont-Aven, suivie d’une conférence avec l’historien d’art, critique et conférencier Renaud Faroux, commissaire de l’exposition « Libres comme l’art » à Colonel-Fabien, dans le riche programme d’éducation populaire de la fédération du Finistère.

Enfin, le lundi 1er Mai, c’était la fête du Viaduc de la section du Pays de Morlaix du Parti communiste, cette année dans le bourg de Ploujean. 300 personnes étaient réunies, dont 165 pour le repas. Avec des interventions politiques de Roger Héré, premier adjoint à Plouigneau et vice-président au Transport et Mobilités de Morlaix-Communauté, qui met en œuvre la gratuité des transports en commun depuis le 1er septembre 2022 pour 66 000 habitants ; de Camille Mongin, secrétaire du MJCF 29 ; de Gladys Grelaud, conseillère régionale communiste finistérienne qui, dans un vibrant discours, a dénoncé l’impact de la réforme des retraites et de l’inflation sur le monde du travail, et notamment les femmes et les plus précaires. Une belle ambiance pour cette 57e fête du Viaduc en présence du Mouvement de la paix, de l’AFPS, du MJCF, de l’AJPF, et de nombreux élus, militants et sympathisants.

Ismaël Dupont