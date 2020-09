Une coopérative des idées numérique

Un groupe de travail du Comité exécutif national, coordonné par Christian Picquet, a été chargé d’élaborer le projet du PCF pour faire face à la crise sanitaire et économique. Après un travail d’amendement et d’enrichissement des membres du Conseil national mais aussi des secteurs et commissions nationales du PCF, le texte intitulé « Construisons la France en commun, formons une nouvelle union populaire agissante » a ainsi été adopté par le CN.

Ce texte est mis en débat publiquement à travers un site Internet national du Parti, avec la mise en place d’« une coopérative des idées » numérique : http://lafranceencommun.fr

On peut d’ores et déjà s’y connecter et s’y créer un compte en cliquant sur le bouton « Inscription » sur la page d’accueil.

Cette coopérative comporte de nombreuses entrées thématiques qui valorisent l’analyse et les propositions du texte concernant le sujet en question. Chaque internaute pourra les commenter et mettre en débat ses propres propositions mais aussi soutenir les suggestions mises en débat.

Il est proposé à chacune, à chacun de participer à l’animation de ce site en contribuant au contenu et à la diffusion de ces pages thématiques. En effet, afin de faire vivre le débat, on pourra réagir aux suggestions des internautes, mais également les enrichir en en proposant d’autres.

De plus, des « rendez-vous de la coopérative » en ligne concernant chaque thématique pourront être programmés sur le modèle des « Facebook live » du Parti organisés pendant le confinement.

À partir des contributions et des rendez-vous de la coopérative, on pourra produire une première synthèse du débat durant l’automne selon un calendrier qui sera discuté avec les responsables de secteur/commission.

À travers cette démarche, notre ambition est bien sûr la construction de propositions largement partagées, mais nous souhaitons que cette construction soit placée au service de l’action.

Toutes et tous, vous êtes invités à être vigilant·e·s à ce qui sera proposé, à réagir, enrichir.