Une fête belle, rebelle et populaire – La section PCF du canton de La Ciotat (13) a organisé ce dimanche une fête les pieds dans l’eau.

Ambiance fraternelle du côté de La Ciotat qui reprend la tradition des fêtes de section à l’Espace Le Golfe sous le signe des luttes. Les militants communistes ont été à pied d’œuvre pour préparer cet événement qui a vu plus de 150 personnes (militants de gauche, associatifs, culturels, syndicalistes…) se retrouver autour d’une paëlla, au bord de l’eau, et pouvant profiter de divers stands militants (Fraliberthé, Secours populaire français, Amis de l’Huma, CGT, Librairie de la fédé PCF13).

Sébastien Madau, secrétaire de section, a ouvert la fête en rappelant les défis à relever en matière de défense de la paix et de bataille pour le pouvoir d’achat qui devra se baser sur l’indexation des salaires et des pensions sur l’inflation. Un appel à ne pas lâcher un pouce face à l’extrême droite a également été lancé. Plusieurs dizaines de signatures ont, quant à elles, été recueillies pour appeler au respect dans le débat à gauche et soutenir Fabien Roussel face aux injures dont il a été victime.

Karim Ghendouf, conseiller municipal (PCF) d’opposition, qui conduisait une liste de large rassemblement de la gauche, des écologistes et de citoyens lors des dernières Municipales, a rappelé l’importance de poursuivre les efforts face à la droite et l’extrême droite pour construire collectivement un projet alternatif dans cette ville de 35 000 habitants frappée par l’explosion urbanistique depuis 20 ans.