Une Fête de l’Humanité à vivre les pieds sur terre

La Fête de l’Humanité, c’est aussi la fête des territoires et des assiettes voyageuses. Au-delà du dévouement des bénévoles, des hommes et des femmes composent chaque jour avec le vivant pour produire les aliments qui nous nourrissent. Et pourtant, pris en étau par l’agrofourniture, l’industrie agroalimentaire et la grande distribution, la défense du revenu des agriculteurs et des agricultrices fait partie des combats dont doivent s’emparer les forces progressistes.

À l’heure où le dérèglement climatique aggrave les tensions sur la disponibilité et le partage des ressources, il est grand temps d’envisager une autre répartition de l’eau et de la terre, biens communs essentiels à toute production agricole.

Les communistes ont cette force de partir du réel pour penser les transformations de la société. Pour cela, la formation des militants et des militantes aux questions agricoles et la confrontation au terrain demeurent des enjeux de taille. À l’approche des élections européennes, le Parti communiste français aura à se positionner sur les modalités d’application de la Politique agricole commune, fondamentalement inégalitaire et déconnectée des enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Ces élections seront aussi l’occasion de remettre en question les traités de libre-échange qui mettent en concurrence les producteurs du monde entier et standardisent les biens agricoles. L’impérialisme agraire des pays du Nord devra également être combattu afin de créer les conditions d’une tout autre coopération internationale garantissant la souveraineté alimentaire pour tous les peuples.

Soucieuses de ces enjeux, plusieurs sections et fédérations du Parti communiste français profiteront de la Fête de l’Humanité pour tenir des débats sur les questions agricoles et alimentaires. C’est en ce sens que la Commission nationale Agriculture Pêche Forêt a répondu aux sollicitations des organisateurs pour mettre certaines de ses forces vives à leur disposition.

Ce seront donc 5 débats où se succèderont des membres de la Comagri du PCF, des responsables professionnels et des militants associatifs pour réfléchir ensemble au modèle agricole et alimentaire vers lequel nous devons tendre.

Julien Brugerolles et Jonathan Dubrulle

Animateurs de la commission Agriculture Pêche Forêt du PCF