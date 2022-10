Une fête offensive

Septèmes-les-Vallons. C’est l’événement culturel, festif et politique le plus attendu du département qui a eu lieu le week-end des 30 septembre et 1er octobre au Parc de Fabregoules (13).

En effet, après 2 ans d’absence, la Fête offensive y a repris ses quartiers avec une programmation musicale toujours aussi déjantée et engagée. Les Fatals Picards ont ouvert le bal vendredi soir devant un public venu en force, suivi des Canapacoustik qui ont ô combien rappelé l’importance de s’engager dans les combats politiques en cours. Le tout entrelacé d’un mix musical de la djette Mis tine.

Malgré le changement de date, toutes et tous étaient au rendez-vous. La quarantaine de stands tenus par des sections du PCF, mais également par un grand nombre d’associations et d’organisations syndicales ont fait vivre la fête. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges : librairie, marché paysans, espace enfants avec ses châteaux gonflables et les initiations aux sports…

Les débats ont rythmé la journée de samedi, «situation des Ter en Paca après l’ouverture à la concurrence», «accélération de la transition écologique», «démocratisation de l’école, un combat pour le progrès social»… Autant de sujets qui traversent le quotidien de chacun d’entre nous. Des débats qui ont certes nourri notre réflexion, mais surtout porté de réelles propositions pour rompre avec les logiques de rentabilité financière et répondre aux besoins réels de notre société.

Fabien Roussel, qui a accepté l’invitation de venir tenir meeting à la fête, a pris le temps dans la journée d’échanger avec les militant·e·s et sympathisant·e·s présents sur la Fête. «Un tour de chauffe» pour lui avant d’entamer son tour de France programmé dès le lendemain dans le Pas-de-Calais.

Rencontre avec la section des postiers PCF, avec les salarié·e·s de la centrale de Gardanne, avec les hospitalier·e·s de l’aphm. Mais aussi des habitant·e·s des quartiers populaires qui mènent le combat pour le prolongement du métro dans les quartiers nord de Marseille, ou encore d’Aubagne et de Roquevaire qui, forts de leur expérience, poussent à ce que la gratuité des transports soit étendue sur l’ensemble de la métropole Aix-Marseille.

Vient l’heure du meeting. Devant un parterre rempli, des jeunes communistes entament les chants révolutionnaires les uns après les autres, repris en cœur par le public présent en attendant la montée sur scène de Fabien Roussel. À ses côtés on retrouvera André Molino, maire de Septèmes-les-Vallons, Pierre Dharréville, député, Gaby Charroux, maire de Martigues, Georges Rosso, maire du Rove, mais aussi des conseillers départementaux Gérard Frau et Magali Giorgetti. Ainsi que Jérémy Bacchi, sénateur et secrétaire départemental de la fédération PCF des Bouches-du-Rhône. Un meeting offensif, vivant… « Un discours clair et simple de Fabien Roussel… » se dira-t-il à la sortie. Un Fabien Roussel abordant tous les sujets, sans tabou ; des questions internationales, nationales ou locales ; le tout en promettant que « les jours heureux sont toujours d’actualité »…

Dans le prolongement de la mobilisation du jeudi 29 septembre qui fut d’une envergure exceptionnelle, la Fête a connu elle aussi un grand succès. La détermination et la motivation des militant·e·s, sympathisant·e·s, ami·e·s présents durant ces 2 jours devraient inquiéter gouvernement et patronat, car ils sont toutes et tous regonflés à bloc, d’autant plus que l’annonce de la tenue du 39e congrès du PCF à Marseille a fait scintiller les yeux d’un grand nombre de militant·e·s qui sont d’ores et déjà dans les starting-blocks.µ Naima Senanedj

Samedi 8 octobre, les communistes de Fougères organisaient la 6e édition de leur fête “Avec Vous”

Sous un beau soleil, la journée fut une réelle réussite. Plus de 250 personnes ont participé à cette journée, avec une assistance nombreuse aux différents débats. Entre 35 et 40 personnes ont ainsi regardé le documentaire "l'hôpital à fleur de peau" et participé aux échanges avec des représentants syndicaux de l'hôpital de Fougères. Le soir, plus de 90 personnes (un record pour la fête) ont partagé un rougail saucisses festif préparé et servi par les militants communistes. Des animations musicales proposées par Bruno Chemin sont venues animer la journée.

Toute la journée, la buvette, les galettes-saucises et les crêpes ont connu une affluence record, sympathisants du PCF et habitants du quartier de la Forairie ont ainsi pu échanger et discuter de leur quotidien en toute simplicité.

Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Tristan Monbroussous