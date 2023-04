Une grande bataille politique et de solidarité matérielle

Depuis 64 ans déjà Cuba a décidé de s’émanciper de l’impérialisme états-unien en construisant son propre modèle économique et social, mettant l’humain au cœur de ses politiques et lui permettant de rivaliser avec les pays les plus développés en matière d’accès à l‘éducation et à la santé ou encore de biotechnologies. La Révolution cubaine a ouvert la voie pour libérer l’Amérique latine du joug des yankees et construire son propre avenir loin des velléités de Washington de l’assigner à être son « arrière-cour » (1).

Depuis 1959, l’internationalisme et le soutien aux peuples du monde entier aura été un des piliers de la Révolution cubaine. Cuba s’est d’ailleurs encore distinguée dernièrement par l’envoi de brigades de médecins jusque sur le sol européen pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Pourtant cette révolution, le pays en paye le prix fort avec l’instauration d’un blocus économique, commercial et financier par les États-Unis depuis le 3 février 1962. C’est le plus long de l’histoire moderne ! Celui-ci a d’ailleurs été encore renforcé par l’adoption de 243 mesures supplémentaires pendant la pandémie et par l’ajout du pays à la liste des États sponsorisant le terrorisme depuis janvier 2021. La raison ? Avoir accueilli les accords de paix entre les FARC et le gouvernement colombien, accords par ailleurs salués par la communauté internationale !

Le PCF, qui a été une des premières organisations au niveau international à avoir soutenu la révolution cubaine, a décidé lors de son congrès d’intensifier la bataille politique, économique et de solidarité pour Cuba. Il ne suffit pas de voter une fois par an en faveur de la résolution présentée à l’Onu contre le blocus, nous devons faire pression auprès du gouvernement français et des institutions européennes pour que les citoyens, les associations, les entreprises et les collectivités territoriales qui veulent commercer et avoir des liens avec Cuba puissent le faire sans sanctions extraterritoriales.

Notre campagne vise à exiger la fin du blocus et le retrait immédiat de Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme, ainsi qu’à obtenir un soutien financier et matériel à tous les niveaux. Pour ce faire, nous travaillerons en relations étroites avec les organisations de solidarité, les syndicats, les partis politiques au niveau national et européen, mais aussi avec les collectivités pour conclure des accords d’échanges et de partenariats.

Le voyage de Fabien Roussel en décembre 2022 a ouvert la voie à des projets concrets de coopérations allant (entre autres) de l’accueil d’équipes sportives pour les JO-2024, à la venue de groupes musicaux ou encore un projet d’assainissement de l’eau à La Havane.

Nous travaillerons dans les prochaines semaines au sein du Conseil national nouvellement élu et avec les fédérations du Parti à un plan de campagne et un collectif de suivi et d’animation de celle-ci.

Charlotte Balavoine

1. Depuis le 2 décembre 1823, la doctrine Monroe constitue la base de la politique des États-Unis vis à vis du sous-continent latino-américain et vise à le maintenir dans le giron états-unien.