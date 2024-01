Une journée de campagne en Normandie

La présence de Léon Deffontaines et de Sigrid Gérardin en Normandie, jeudi 25 janvier, a incontestablement lancé la campagne pour les élections européennes du 9 juin 2024.

Le candidat communiste a commencé sa journée dans l’Orne, à Camembert. Il a rencontré un producteur de fromage et échangé sur la situation très difficile que vivent les agriculteurs. Il a dénoncé la concurrence libre et non faussée imposée par Bruxelles aux États et qui tire les prix agricoles vers le bas et empêche nos agriculteurs de gagner dignement leur vie.

À Lisieux, c’est en présence de Laurence Cohen, sénatrice jusqu’en 2023 et spécialiste dans l’Assemblée des questions liées à la santé et à la production des médicaments, que les deux candidats sont allés à la rencontre des ouvriers et employés de Sanofi. La multinationale française produit des médicaments dont l’emblématique Doliprane.

Léon Deffontaines s’est attaché à démonter les mécanismes de la mondialisation. Dans l’industrie pharmaceutique comme dans d’autres, c’est la décomposition internationale du processus de production. Celui qui fait qu’un produit soit le résultat d’une suite d’actions entreprises dans plusieurs pays jusqu’à son assemblage final. L’objectif est de réduire les coûts pour maximiser le profit. Ainsi, les entreprises n’hésiteront pas à délocaliser tout ou partie de la production. Les ouvriers de Sanofi à Lisieux redoutent la cessation de la production du Doliprane, ou sa délocalisation.

La santé, qui doit être considérée comme un bien commun, n’échappe pas à la logique capitaliste et les candidats ont fait la proposition de porter dans la campagne la mise en place d’un pôle public de la recherche, de la production et de la distribution de médicament au niveau national et européen. Dans un échange avec deux des représentants du personnel, ils apprennent que la direction est très avare en communication sur l’entreprise et l’évolution de l’activité. Ils déplorent par ailleurs le niveau bas des salaires face la situation actuelle sur le front des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

L’après-midi, Léon et Sigrid ont été reçus par le maire communiste de Dives-sur-Mer, Pierre Mouraret, en compagnie de nombreux élus du conseil municipal. La discussion a porté sur les enjeux des élections européennes.

En soirée, une rencontre publique à Mondeville a été le point d’orgue de la journée. Dans la salle, les participants très nombreux ont dit leur plaisir de faire connaissance avec la tête de liste. Les candidats ont décliné les grands axes de leur campagne : lutte contre l’Europe libérale qui organise la concurrence de tous contre tous, impose des cures d’austérité aux gouvernements des pays membres de l’Union, attaque les services publics… Puis s’en est suivi une discussion à bâtons rompus sous forme de questions/réponses. Dans leurs réponses, rien n’est éludé. Ils ont démontré qu’une autre Europe est possible : une Europe des peuples souverains coopérant librement, une Europe de la paix, une Europe de la solidarité. Avant de regagner Paris, participante et candidats ont partagé un moment de convivialité ravis.

Ce fut une belle journée de lancement d’une campagne citoyenne qui peut, le 9 juin, faire déjouer les pronostics en envoyant des députés communistes et des citoyens divers au Parlement européen pour faire changer les choses au profit du plus grand nombre.

Mahama Compaoré

secrétaire départemental

Marie-Jeanne Gobert

membre du CN

Article publé dans CommunisteS, n°981, 31 janvier 2024.