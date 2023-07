International

Une nouvelle étape

Ce premier numéro de la newsletter du secteur international après la mise en place du nouvel organigramme voté par le Conseil National les 1er et 2 juillet marque une nouvelle étape.

Cette newsletter a pour vocation de mettre à disposition de l’ensemble des communistes les analyses produites par le Parti sur les questions internationales ainsi que des informations sur les actions et bataille de solidarité internationales menées par le PCF. Le secteur international est composé d’un ensemble de groupes de travail qui y contribuent.

Les communistes ont montré lors de leur congrès une haute exigence : celle de rehausser l’engagement internationaliste du PCF. L’ampleur et la profondeur des crises internationales, l’horizon de la guerre, la crise climatique, les approfondissements des inégalités mondiales illustrent des phénomènes profonds, des bougers de plaques tectoniques: ceux de la fragmentation de la mondialisation capitaliste et de la recomposition des rapports de force de domination internationaux, autrement dit les nouvelles coordonnées du capitalisme et de l’impérialisme.

L’agression meurtrière de l’armée israélienne à Jenine, dans la continuité de la politique de la coalition dirigée par Benyamin Netanyahou et dominée par l'extrême droite, montre par exemple l’urgence d’une intervention de la communauté internationale pour imposer la reconnaissance d’un État de Palestine aux côtés de l’État d’Israël. Il appartient aux Nations unies de décider l’envoi immédiat, sur le terrain, d’une force de protection de la population palestinienne.

Des guerres à la montée de l’extrême droite, avec laquelle une partie des bourgeoisies cherche à s’allier pour trouver une issue autoritaire à la crise, les dangers auxquels les peuples sont confrontés sont concrets et immédiats ; ils posent un enjeu de civilisation. Mais, il n’est pas encore minuit dans le siècle. Des propositions alternatives pour une autre organisation du monde se cherchent. Les appels de Lula, de Miguel Diaz Canel ou encore de William Ruto, le président du Kenya lors du sommet pour une nouvelle architecture mondiale, en particulier financière, lors du sommet pour la finance mondiale de Paris en sont les expressions. Le sommet des BRICS qui aura lieu à Durban du 22 au 24 août sera sans doute une date importante.

Aux côtés des forces politiques, communistes, progressistes, de gauche, et des aspirations sociales et citoyennes qui portent ces exigences, le PCF est engagé pour faire émerger un autre ordre du monde, de peuples et de nations libres, souveraines et associées, débarrassé des rapports de domination capitalistes et impérialistes ; un monde de paix et de sécurité commune, où les blocs militaires, qui poussent à la guerre, à l’image de l’Otan, n’ont plus leur place et sont dissouts. Ce n’est pas douce utopie mais une exigence politique posée par le caractère dramatique des crises internationales.

Les semaines de juillet seront marquées par des échéances internationales importantes. Le sommet de l’Otan, qui se tient à Vilnius les 11 et 12 juillet prochains, devrait être l’occasion d’un certain compromis entre les positions différentes à l’intérieur de l’Alliance tout en marquant une nouvelle étape dans la militarisation de l’Europe et ouvrant la porte, d’une manière ou d’une autre, à une adhésion à plus ou moins long terme de l’Ukraine ou à sa participation à certains des programmes de l’Otan. Quoi qu’il en soit, cela risque d’être une nouvelle étape dans l’engrenage. Il est donc dangereux. Il est nécessaire de rappeler, comme les ONG, syndicats et mouvements de paix qui se sont réunis à Vienne le 11 juin dernier l’ont fait, que la seule solution qui garantisse la sécurité et l’indépendance des peuples, y compris le peuple ukrainien, est diplomatique et politique.

La semaine suivante, les 17 et 18 juillet, aura lieu à Bruxelles le sommet des peuples UE-Celac, avec des militants sociaux et citoyens des pays d’Amérique Latine, des Caraïbes et d’Europe, pour appeler à des coopérations nouvelles, mutuellement bénéfiques, alors que le danger du traité de libre-échange UE-Mercosur revient sur le devant de la scène. Le PCF y sera présent.

Enfin, le 23 juillet, auront lieu les élections législatives anticipées en Espagne provoquée par le premier ministre socialiste Pedro Sanchez, dans un contexte extrêmement dégradé pour la gauche, alors que la droite et l’extrême-droite trouvent de nouvelles modalités d’alliances sur des fondements anti-sociaux, xénophobes, anti-écologistes et anti-féministes. Ces élections seront très importantes pour les rapports de force en Europe à quelques mois des élections européennes de juin 2024. Le PCF réaffirme sa solidarité avec la Gauche Unie et le Parti Communiste d’Espagne, engagés dans la coalition Sumar, lors de ces élections.

Vincent Boulet

responsables des relations internationales du PCF