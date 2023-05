Une nouvelle phase de la mobilisation

Le 1er Mai que nous venons de vivre est historique et remarquable. Historique par son ampleur dans tout le pays et remarquable par la détermination des millions de manifestants bien décidés à ne pas se laisser impressionner, ni par les tours de passe-passe de Macron, ni par le fatalisme instillé à longueur de journées par les médias dominants. Un cap déterminant a été franchi, malgré la promulgation express de la loi par le Président de la République.

Le défilé parisien était aussi joyeux que déterminé. Intergénérationnel, interprofessionnel, plein de couleurs et de slogans unanimes pour dire non à cette réforme injuste et réactionnaire.

Nous sommes dans une nouvelle phase de la mobilisation et de la crise de régime que provoque le jusqu’auboutisme de Macron. La lutte va assurément trouver des prolongements futurs avec des journées de grèves et d’actions dans l’unité des organisations syndicales, mais elle doit être nourrie encore plus fortement par les communistes, pour notamment trouver son prolongement politique et le chemin de nouvelles conquêtes sociales et démocratiques.

Tout en maintenant le bras de fer avec Macron, en confortant les salariés du privé et les agents publics à poursuivre et amplifier la grève, il faut aussi s’atteler à gagner la bataille idéologique face aux impostures du parti lepéniste.

Cela est possible, sur la base de notre projet de société qui se fixe l’ambition de nouveaux Jours heureux au travail et au-delà du travail. En défendant en premier la sécurisation des parcours de vie du plus jeune âge jusqu’au quatrième, en exigeant que la démocratie s’étende aux lieux de travail et en portant la nécessité d’un contrôle citoyen sur l’utilisation de l’argent des banques et des entreprises. L’ensemble de nos propositions peuvent trouver leur place dans une cohérence nouvelle au regard de l’exacerbation des contradictions de la crise du capitalisme.

Cette lutte intense nous engage à multiplier les actions de grèves dans les entreprises pour obtenir des augmentations de salaires, obtenir des embauches, l’amélioration des conditions de travail, ou encore la reconnaissance des qualifications et des savoir-faire développés par les salarié·es et non reconnus par le patronat à leur juste valeur.

C’est aussi le moment de porter nos propositions pour de nouveaux droits d’interventions et de décisions des travailleurs dans leurs entreprises, car sans elles et eux, aucune production n’est possible. En ce sens, la bataille sur les retraites participe d’une conscience de classe bien plus large que la seule question des retraites. À nous d’enfoncer le clou d’une vraie réappropriation populaire du travail sur le capital. C’est possible !

Özer Öztorun