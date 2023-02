Une seule solution s’impose à Élisabeth Borne et au gouvernement : le retrait ! (Fabien Roussel)

Le 11 février 2023 marquera une nouvelle date majeure de la mobilisation sociale du pays avec plus de 2,5 millions de Françaises et de Français participant aux manifestations.

La France des villes et des champs, pleine de vie et de justice, s’est à nouveau levée avec un message : « Le peuple ne veut pas de cette réforme ! ».

Je salue l’ensemble des organisations de l’intersyndicale qui ont permis cette mobilisation exemplaire, puissante et déterminée à mettre en échec un projet insupportable pour l’immense majorité des salarié·es du pays.

Ne pas entendre le message des cortèges du jour serait irresponsable.

Face à cette mobilisation massive, une seule solution doit s’imposer à Elisabeth Borne et au gouvernement : le retrait de la réforme !

Le pays a besoin d’un tout autre projet pour une France des jours heureux, une France au service du monde du travail et pas du capital. Une France qui garantie la retraite à taux plein à 60 ans pour toutes et tous, intégrant la prise en compte des années d'études et de formation, du nombre d'enfants, de la pénibilité avec des droits au départ anticipés.

J’appelle à l'amplification de la mobilisation les 16 février et 7 mars prochains et à la poursuite d'initiatives communes des forces de gauche et écologistes pour le retrait de la réforme.

Toutes et tous ensemble pour le retrait et pour des Jours heureux après une vie de travail !

Paris, le 11.02.2023

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF