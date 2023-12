Unité du monde du travail et la boussole des communistes. Remettre la lutte des classes au centre du débat

De la guerre à Gaza jusqu'aux instrumentalisations sordides de la mort du jeune Thomas C, le climat politico-médiatique était déjà nauséabond. S'engage maintenant une nouvelle bataille : après le Sénat, c'est à l'Assemblée nationale que débutait hier l'examen du projet de loi Immigration.

Nos député·es seront en effet pleinement mobilisé·s pour mener la bataille parlementaire et combattre ce projet de loi mortifère qui pousse la droite et l'extrême droite aux pires surenchères. Fortes de cette même volonté, nos sections locales parisiennes étaient pleinement mobilisées ce samedi devant les Lidl de Paris pour écouter les préoccupations de nos concitoyen·nes et porter nos revendications sur le pouvoir d’achat. Nous y avons fait signer notre pétition nationale contre la vie chère et distribué nos tracts sur le pouvoir d’achat. Au total, l’initiative fédérale a mobilisé une cinquantaine de camarades de 10 sections de Paris (10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e et 20e arrondissements) et fait suite à l’action francilienne Stop galère du 7 décembre dans laquelle notre fédération s’était fortement engagée (23 tractages et 11 sections mobilisées).

Loin de la division totalement factice entre un “nous” et “les autres” que tente d’imposer nos adversaires, c’est au plus proche du terrain et des préoccupations populaires que se trouvent les communistes. Nous gardons en effet comme boussole de démontrer l'unité de notre classe, celle du travail. Car si beaucoup des personnes rencontrées expriment fatalité et désespoir, les retours de terrain restent généralement bons et les mots encourageants : « si c’est un tract du PCF, alors je prends ! », « merci à vous d’être là », « continuez ce que vous faites ». La pétition est ainsi un bon support pour garder le lien avec celles et ceux qui voudraient être tenus informés de nos prochaines initiatives (café politique, vœux, formation, réunion, etc.) et en vue des prochaines élections européennes.

Et alors que les prix ne cessent d'augmenter et que nos salaires plafonnent, la question du pouvoir d'achat - pourtant première préoccupation de nos concitoyens et concitoyennes - passe à l'as dans le débat public, effaçant par là même l'antagonisme principal de notre société : celui entre le capital et le travail. Et nous l’avons bien vu lors de notre action devant les Lidl de Paris, la question des salaires et du pouvoir d’achat fait le lien avec toutes nos autres campagnes locales et nationales : énergie, transports (Stop galère en Île-de-France), logement (encadrement des loyers à Paris), paix, etc.

C’est donc déterminés, de nos quartiers à nos entreprises en passant par les institutions de notre République, que les communistes resteront pour déjouer le piège mortifère qui nous est tendu par nos adversaires.

Fanny Chartier