Violences contre les élus : cette haine n’a pas de place dans notre République

Cette nuit, le domicile de Vincent Jeanbrun, Maire de l'Hay-les-Roses a été attaqué à la voiture bélier. Sa famille a été blessée.



Je lui ai adressé un message de soutien et de solidarité.



J'ai aussi échangé avec d’autres maires qui ont subi des menaces et ont déménagé avec leur famille.



Cette violence, cette haine n’ont pas de place dans notre République.



Ni les appels à la révolte, à entrer en guerre, qui poussent à ces actes odieux.



Je tiens à exprimer mon total soutien aux élus qui sont en première ligne pour défendre les habitants et sont aujourd'hui les premières cibles des émeutiers.



La voie de l’apaisement doit être trouvée au plus vite.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord,

Le 2 juillet 2023.