Voeux de Fabien Roussel - 16 janvier 2023

Soirée des Voeux 2023 – 16 janvier 2023

Fabien Roussel _________________________________________________________

Mesdames et les messieurs les ambassadeurs, les représentants des forces politiques du monde syndical et associatif,

Mesdames et messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus,

Chers amis, chers camarades,

Merci à tous pour votre présence ce soir.

Permettez-moi d’adresser aux français et à vous, ici présents, mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de paix pour cette année 2023.

Oui de Paix, car la guerre sème son lot de terreurs et de souffrances partout dans le monde, pas seulement en Ukraine.

La Paix, parce que comme l’écrivait Albert Camus dans un éditorial pour le journal Combat, le 8 août 1945, je le cite : « Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. »