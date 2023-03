Vote bloqué au Sénat : je dénonce fermement le coup de force en cours (Fabien Roussel)

Depuis plusieurs semaines, le peuple français se lève en masse contre la réforme des retraites qui constitue une régression sociale de grande ampleur pour l'immense majorité du pays qui refuse le report de l'âge légal de départ à 64 ans.

Tout au long de cette mobilisation historique de notre peuple, le gouvernement et la droite ont agi de concert pour bafouer cette puissante expression démocratique, pacifique, déterminée du peuple Français.

Après avoir décidé ensemble de limiter le débat en activant l'article 47-1 de la constitution qui a conduit à ce que le texte soit transmis au Sénat sans vote à l'Assemblée nationale, après le refus du Président de la République de recevoir les organisations syndicales qui ont organisé de manière exemplaire la mobilisation sociale, le débat au Sénat vient de bafouer à nouveau notre démocratie !

Je dénonce fermement le vote bloqué décidé par le gouvernement et la droite sénatoriale. C'est un coup de force insupportable autant qu'un aveu de faiblesse qui montre le refus des partisans de cette réforme à mener le débat dans des conditions démocratiques.

Je salue l'action d'Eliane Assassi, de tous les sénateurs et sénatrices communistes, aux côtés de leurs collègues écologistes et socialistes, qui ont montré, jour et nuit au cours de l'examen du texte, leur totale détermination à combattre cette réforme et à faire respecter la démocratie et le rôle indispensable des parlementaires de la haute assemblée dont l'expression a été entravée par les multiples recours à des procédures visant à empêcher l'examen des amendements de l'opposition.

J'appelle les Françaises et les Français à amplifier la mobilisation lors des nouvelles journées d'actions décidées par l'intersyndicale ce samedi 11 mars et mercredi 15 mars, jour de la commission mixte paritaire et à interpeller les parlementaires qui ne s'opposent pas clairement à la réforme gouvernementale.

Seul le retrait du texte ou l'organisation d'un referendum pour que le peuple décide peuvent nous permettre de sortir par le haut de la situation actuelle.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord,