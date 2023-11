Week-end pour la paix

Les 4 et 5 novembre derniers, la fédération des Ardennes, sur proposition de la section de Charleville-Mézières et de la cellule Charleville-centre, avait donné rendez-vous à tous les militants communistes, sympathisants et partisans pour un monde de paix et de progrès social.

La soirée du samedi se voulait festive et solidaire envers toutes les victimes innocentes de ces derniers mois.

Le groupe de rock local Kipenska lançait la soirée dans la bonne humeur avec sa verve habituelle. Avant de laisser au nombreux public le temps de se désaltérer et d’échanger avec les militants communistes et des représentants de l’union départementale CGT des Ardennes occupant chacun un stand, Alain Rouy, secrétaire national du Mouvement de la paix , vice-président du Bureau international de la paix, et Irène Perrin-Toinin, secrétaire de section, donnaient rendez-vous au public le lendemain dès 10 h pour participer au débat ayant pour thème : « Quelles stratégies pour un monde de paix ?». Débat animé par tous deux, ainsi que Liliane Rehby, secrétaire nationale de l’ARAC.

Labess trio groupe de ‘Word music’’ porteur d’un message de paix et de tolérance clôturait cette première soirée couronnée de succès.

Le dimanche un débat aussi riche que formateur a donné naissance à un large échange d’idées et d’explications de la part des deux intervenants, Liliane et Alain, sur les possibilités d’arriver à un monde de paix.

Liliane Rehby prenait la parole la première en rappelant qu’à l’image de ses fondateurs, l’ARAC mène depuis sa création le combat pour paix et n’a de cesse dénoncé que la cause principale des guerres a toujours été téléguidée par le capitalisme. Il faut dire non à l’Otan qui n’amène et ne prône que la guerre. Comme disait Paul Vaillant-Couturier, « l’intelligence défend la paix et a horreur de la guerre ». Le cri d’Henri Barbusse, soldat de la paix et prix Goncourt, « faire la guerre à la guerre » demeure celui de l’ARAC et est plus que jamais d’actualité, pour que l’histoire ne se répète pas.

Alain Rouy poursuivait en expliquant qu’a contrario du message des principaux médias aux services et aux ordres des grandes fortunes, il faut arrêter de faire croire que la violence est une solution, démontrer aux peuples que le capitalisme est la cause principale de toutes les guerres et des violences qui en découlent.

Lui aussi dénonce l’effet néfaste de l’Otan qui ne fait que favoriser et aider au développement de l’impérialisme. Il est nécessaire d’accorder plus d’importance et d’attention à l’Onu qui soutient et cherche à accroître le multilatéralisme qui ne se résume pas à une option mais est un moyen d’atteindre les objectifs de la paix, du développement durable et des droits de l’homme pour tous. Il fait partie de l’ADN des Nations unies, a permis d’obtenir des résultats tangibles, notamment pour limiter le contrôle des armes et renforcer les droits humains.

Ce grand rendez-vous pour la paix s’est terminé par un repas fraternel et convivial. µ

Patrick Lattuada

secrétaire départemental